Campaña antigripal: Río Negro ya superó las 100.000 dosis aplicadas

El ministerio de Salud provincial superó las metas previstas para esta época del año con un fuerte avance en las principales ciudades rionegrinas.

La campaña de la vacuna antigripal alcanzó a 100 mil personas en Río Negro.

La campaña de vacunación antigripal avanza con un alto nivel de cobertura en todo el territorio provincial. El ministerio de Salud de Río Negro superó las 100.000 dosis aplicadas en el marco de la campaña 2026 , registrando un ritmo de inmunización superior al estimado para esta etapa del año.

De acuerdo con los datos consolidados por el Departamento de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles en el sistema nacional NOMIVAC , entre el 23 de febrero y el 29 de junio , la provincia administró un total de 101.090 vacunas . Esta cifra representa el 76,64% de las 131.900 dosis recibidas.

El avance de la inmunización sobrepasó las expectativas técnicas para este período. Mientras que la meta establecida para el mes de junio era del 43,9% , la provincia alcanzó un 92,43% de cumplimiento de los objetivos fijados para esta etapa.

Respecto a la distribución por edades, un total de 93.619 dosis se destinaron a la población adulta, lo que equivale al 75,32% de los insumos disponibles para este segmento. Por otra parte, se aplicaron 7.471 dosis pediátricas, logrando un 98,3% de utilización en niños y niñas.

Cobertura detallada en poblaciones de riesgo

La estrategia sanitaria busca disminuir las complicaciones, hospitalizaciones y muertes por influenza en los sectores más vulnerables. El balance oficial por grupos priorizados arrojó el siguiente detalle de dosis aplicadas:

Personas mayores de 65 años : 40.434 dosis.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo : 39.561 dosis.

Personal de Salud : 9.970 dosis.

Niños de 6 a 24 meses (Primera dosis y dosis única) : 5.594 dosis, alcanzando un 60,4% de cobertura.

Embarazadas : 3.331 dosis, registrando un 73,5% de cobertura en las zonas bajo programa.

Niños de 6 a 24 meses (Segunda dosis) : 1.877 dosis.

Personas puérperas: 323 dosis.

La campaña de la vacuna antigripal alcanzó a 100 mil personas en Río Negro.

El despliegue en las principales ciudades

El informe oficial resalta la labor de las distintas Áreas Programa en la geografía provincial. El volumen absoluto de dosis aplicadas estuvo liderado por las localidades con mayor densidad poblacional.

La ciudad de General Roca encabezó el registro provincial con 20.280 dosis administradas. Le siguieron en orden de magnitud Bariloche con 15.767 aplicaciones, Cipolletti con 11.113 y la capital provincial, Viedma, con 10.151 vacunas registradas.

Centros de salud habilitados y requisitos

Desde la cartera sanitaria recordaron que la campaña de vacunación continúa abierta en los vacunatorios y centros de salud dependientes de los 36 hospitales de Río Negro.

Las personas mayores de 65 años pueden concurrir sin orden médica. En estos casos, el personal de salud también aprovechará el contacto para evaluar el estado de la vacuna contra el Neumococo.

En cambio, los ciudadanos de entre 2 y 64 años que presenten comorbilidades deberán asistir obligatoriamente con la documentación que certifique sus enfermedades preexistentes.

Finalmente, se enfatizó la necesidad de que las personas embarazadas reciban la dosis antigripal y contra el COVID-19 en cualquier trimestre de la gestación. Asimismo, deben incorporar la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) a partir de la semana 20 y el esquema contra el virus sincicial respiratorio (VSR) entre las semanas 32 y 36.