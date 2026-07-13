Alberto Weretilneck dio pistas sobre la fecha de las elecciones 2027

El gobernador habría descartado la opción de votar en marzo, como se rumoreaba. Confirmó que la elección provincial no coincidirá con las elecciones.

El gobernador Alberto Weretilneck ratificó su estrategia de cara al próximo año electoral y confirmó que la provincia de Río Negro separará sus comicios de los nacionales, pero no sería en marzo, como se especulaba en el ámbito político provincial.

El mandatario provincial aprovechó su recorrida por el interior para brindar definiciones clave sobre el calendario electoral del año entrante. Al ser consultado por la prensa, el gobernador dejó flotando la posible fecha de la contienda y aseguró que el proceso será desdoblado.

"Estamos a un año de la elección, como mínimo", afirmó el gobernador por lo que se descartaría que las elecciones se realicen en marzo o a principios de abril, como se especulaba.

De esta manera, la votación provincial podría fijarse a partir de julio en adelante. Weretilneck recordó el marco regulatorio vigente que otorga flexibilidad al Poder Ejecutivo para convocar a las urnas: "La ley dice que puede ser entre marzo y octubre, así que tenemos un margen bastante importante", expresó.

El debate político en torno a las elecciones

La definición de la fecha no es un detalle menor en el escenario político actual. El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, había solicitado formalmente a los gobernadores unificar el calendario electoral con la compulsa presidencial, decisión que traccionaría votos en favor de la fuerza libertaria.

El gobernador Alberto Weretilneck descartó votar junto a las presidenciales y deslizó que tampoco será en marzo.

Weretilneck fundamentó su postura en contra de elecciones unificadas argumentando que realizar elecciones separadas fortalece la representación democrática y permite que la ciudadanía evalúe cada gestión de forma independiente: "Yo siempre insisto que el ciudadano le presta atención a sus intereses al momento de votar. Cuando vota un intendente busca respuestas o valida lo que tiene que ver con lo local. Cuando elige un presidente busca respuestas a cuestiones relacionadas con el momento que vive el país. Y cuando elige un gobernador define temas como el empleo, la salud, la educación, la actividad económica, el rumbo y el futuro de la provincia", sostuvo.

Para el mandatario, la coincidencia de fechas desvirtúa el debate local. «Siempre fui un defensor y lo voy a seguir siendo del desdoblamiento de las elecciones porque creo que nos permite una mayor validación del voto», manifestó. Asimismo, advirtió sobre el efecto arrastre de las categorías nacionales: «Cuando usted arrastra una elección con otra, la elección más grande es la que se lleva el resto. Si se hace una elección provincial junto con una nacional, el ciudadano va a privilegiar votar lo nacional».

Agenda local y distancia con el Gobierno nacional

En sintonía con su defensa de los intereses provinciales, el gobernador también justificó su ausencia en los actos oficiales celebrados en Tucumán en la víspera del 9 de Julio, enviando un mensaje directo al oficialismo nacional que combina sintonía al diálogo pero con marcada distancia.

La decisión de no viajar respondió estrictamente a prioridades de agenda interna, ya que coincidía con los aniversarios de Choele Choel y San Antonio Oeste.

"No estuvimos en Tucumán. Lamentablemente tuve que optar entre Tucumán o Choele Choel y San Antonio. No se podían hacer las dos cosas, así que le avisé al Gobierno nacional y a la Casa Rosada que en esta oportunidad privilegiábamos estar en los lugares donde tenemos que estar", señaló.

Finalmente, el gobernador concluyó que separar los procesos electorales resulta indispensable para contemplar las realidades de una provincia con alta diversidad territorial: "Tenemos una provincia con 39 municipios y una innumerable cantidad de realidades distintas. Es bueno que sea así", subrayó.