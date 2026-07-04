Río Negro impulsa una nueva ley para promover el turismo con beneficios fiscales

El Gobierno enviará a la Legislatura un proyecto para impulsar el turismo con beneficios fiscales y atraer inversiones en toda la provincia.

En el marco del 80° aniversario de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina ( FEEBA ), el gobernador Alberto Weretilneck anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley de promoción y estímulo al sector turístico , con el objetivo de consolidarlo como uno de los motores económicos de Río Negro .

La iniciativa busca dotar al turismo de una herramienta propia que permita incentivar nuevas inversiones y potenciar el crecimiento de la actividad en toda la provincia. “Necesitamos que el turismo tenga su propia herramienta de promoción, porque es uno de los sectores que más empleo genera y más oportunidades puede abrir en cada región”, afirmó el mandatario.

El proyecto contempla un régimen específico con beneficios impositivos para quienes inviertan en el sector turístico . Entre las principales medidas, se prevé la desgravación del impuesto a los Ingresos Brutos , así como exenciones en los tributos inmobiliario, automotor y de sellos.

De esta manera, el Gobierno busca equiparar al turismo con otras actividades estratégicas que ya cuentan con herramientas de promoción, como el sector industrial y el agrícola. También se enmarca en la política provincial de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

“Río Negro ya cuenta con herramientas similares para otras áreas productivas. Ahora queremos incorporar un régimen específico para el turismo, que permita acompañar el crecimiento y generar condiciones favorables para nuevas inversiones”, explicó Weretilneck.

El turismo como motor económico regional

El mandatario remarcó que el turismo tiene un impacto directo en la generación de empleo y en la dinamización de las economías locales. En ese sentido, destacó que la actividad atraviesa de manera transversal a distintos sectores, desde la hotelería y la gastronomía hasta el comercio y los servicios.

La propuesta apunta a fortalecer la competitividad de los destinos rionegrinos, en un contexto nacional e internacional cada vez más exigente. La diversificación de la oferta y la mejora en la infraestructura aparecen como ejes clave para sostener el crecimiento del sector.

Además, se busca que el régimen de promoción tenga alcance provincial, beneficiando tanto a destinos consolidados como Bariloche como a otras regiones con potencial turístico en desarrollo.

Turismo Bariloche

Consenso con el sector privado

Durante su discurso, Weretilneck hizo hincapié en la importancia del diálogo con el sector productivo para impulsar políticas públicas efectivas. “El crecimiento y el éxito de la región se construyen mediante el consenso y el diálogo constructivo con quienes invierten, producen y generan empleo”, sostuvo.

En esa línea, destacó el rol de las cámaras empresariales y las entidades intermedias en la construcción de una agenda común. “Podremos tener diferencias, pero cuando el objetivo es el mismo, que es el crecimiento de la provincia, siempre encontramos puntos de acuerdo”, agregó.

El acto contó con la participación de referentes del sector pyme y empresarial, quienes valoraron la iniciativa como una herramienta necesaria para fortalecer la actividad turística y mejorar las condiciones de inversión.

Bariloche, referencia turística y económica

El gobernador también subrayó el liderazgo de San Carlos de Bariloche dentro de la provincia, tanto por su desarrollo turístico como por su capacidad de generar oportunidades económicas. “Esta ciudad siempre marcó un camino dentro de Río Negro”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, que permitió avanzar en distintos proyectos estratégicos. Según indicó, el fortalecimiento de este vínculo fue clave para atravesar momentos complejos y sostener el crecimiento.

El intendente Walter Cortés coincidió en la importancia del acompañamiento provincial y destacó las obras que se desarrollan en conjunto. “Estamos proyectando un futuro con inversiones importantes que avanzan de manera articulada entre el Municipio y la Provincia”, señaló.

El respaldo del sector empresarial

Por su parte, el presidente de FEEBA, Leonardo Marcassiano, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó el rol histórico de la entidad en el desarrollo económico de la región. Recordó que a lo largo de ocho décadas, más de mil dirigentes participaron activamente en la institución.

El dirigente también puso en valor la consolidación del Parque Industrial y Tecnológico Bariloche (PITBA), como un espacio estratégico para la producción y la innovación. Allí, la Federación trasladó su sede institucional, reafirmando su compromiso con el desarrollo local.

En tanto, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, aportó una mirada federal sobre la situación del sector y destacó la cercanía de las autoridades provinciales y municipales con la realidad productiva.

Expectativa por el tratamiento legislativo

El proyecto de ley será enviado en las próximas semanas a la Legislatura de Río Negro, donde se espera que sea analizado en comisiones antes de su eventual aprobación. Desde el Ejecutivo confían en que la iniciativa contará con el respaldo necesario para su implementación.

De avanzar, la norma marcará un paso clave en la consolidación del turismo como política de Estado en la provincia, con herramientas concretas para fomentar la inversión, generar empleo y fortalecer el desarrollo regional.