Inversión histórica: el Club Cipolletti tendrá un predio deportivo y un nuevo estadio para la Confluencia

El presidente del Albinegro, Luca Mancini, anunció la compra de las tierras para un predio deportivo de primer nivel. Construirán un estadio y nueve canchas.

El Club Cipolletti anunció una inversión millonaria. Tendrá un nuevo predio para el fútbol y un estadio para la Liga Confluencia.

El Club Cipolletti ha dado el paso institucional y deportivo más importante de las últimas décadas. Tras un cuarto de siglo y gestiones complejas tras la grave crisis institucional del 2001, volverá a contar con un predio deportivo. Será un espacio de primer nivel, "top 5" en el fútbol del país, según aseguró el presidente del Albinegro, Luca Mancini.

"Hace 25 años perdíamos un predio y hoy lo estamos recuperando gracias a muy buenas gestiones , al tiempo y el pago de cuotas de dirigentes y padres", destacó Mancini al anunciar que el club ya tomó posesión de las tierras, en una chacra camino a Ferri .

El predio tiene diez hectáreas y costó 175 mil dólares que ya fueron pagados. El proyecto integral tiene un presupuesto de 1 millón de dólares que surgió, entre otras fuentes de recursos, de la venta del pase de Gustavo Tuti Del Prete.

La máxima autoridad del club reconoció a quienes aportaron recursos, tiempo y esfuerzo en un proceso de gestión que da sus frutos en plena celebración del centenario de la institución. "Es un logro de los socios y los dirigentes porque todos saben las horas de vida, la plata y el tiempo que pusieron en el club. Esto hoy lo festeja el fútbol porque si Dios quiere en un año y medio o dos vamos a poder estar jugando ahí la Liga, pero es un logro de ustedes, de la mamá, del papá, del tío, es de ustedes", dijo Mancini.

El Club Cipolletti anunció una inversión millonaria. Tendrá un nuevo predio para el fútbol y un estadio para la Liga Confluencia. Estefania Petrella

"Yo no me olvido lo difícil que es no tener un predio y cuando esté consolidado este proyecto vamos a tener un predio top 5 a nivel nacional", aseguró Mancini en conferencia de prensa.

Ubicación estratégica del predio del Club Cipolletti

El nuevo complejo deportivo estará ubicado en un sector de expansión de la ciudad. Para acceder al predio de manera simple, el ingreso se realiza transitando por la calle San Luis, cruzando la primera intersección hacia la calle Rimmele, y en el segundo cruce se debe doblar a la derecha sobre la calle B19, avanzando en dirección al Aeroclub local. A unos mil metros de allí se ubica el futuro espacio deportivo.

Las tareas operativas en el terreno ya están en marcha tras haberse completado los trámites de compra de las tierras. El club tomó posesión efectiva, e inmediatamente se dio inicio a las obras preliminares de acondicionamiento de las superficies.

Mancini graficó el ambicioso proyecto nombrando a AFA, Boca y River, las tres máximas instituciones de fútbol del país. "AFA tiene 10 canchas en su predio. Boca y River también. Cipolletti va a tener nueve canchas con medidas oficiales de 100 por 70 metros, entre ellas el Estadio 15 de Octubre y tres cachitas de césped sintético".

El Club Cipolletti anunció una inversión millonaria. Tendrá un nuevo predio para el fútbol y un estadio para la Liga Confluencia. Estefania Petrella

El predio: Nueve canchas oficiales y el Estadio 15 de Octubre

El diseño del complejo está pensado para unificar todo el fútbol de la institución en un solo lugar y posicionarlo en la vanguardia federal. El plan definitivo es que todo el fútbol albinegro tenga la misma sede para los entrenamientos desde los niños de cuatro años de la escuela formativa hasta los planteles de la liga local y el profesional.

La estrella del proyecto será el estadio, denominado Estadio 15 de Octubre. Será la cancha principal que albergará la competencia de la Liga Deportiva Confluencia. El proyecto incluye vestuarios completos, un centro de kinesiología, un albergue para hospedar delegaciones, utilería integrada, cantina y estacionamientos independientes para permitir el desarrollo al unísono de diferentes actividades.

Con este esquema de doble acceso y sectorización de estacionamientos, el club prevé la posibilidad de desarrollar de manera simultánea encuentros oficiales de la liga en el estadio principal y torneos de escuelas en las esquinas linderas, garantizando un salto cualitativo e institucional sin precedentes para el deporte cipoleño.