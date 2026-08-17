Varios vuelcos y un ganador en la última jornada de la edición 55 de la Vuelta de la Manzana

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La tradicional competencia del automovilismo regional tuvo miles de personas acompañando.

Así quedó el auto en uno de los vuelcos de la Vuelta de la Manzana. Foto: Lucas Goroso, publicada por Locos por el Rally

El capítulo regional de la Vuelta de la Manzana , en su edición 55, finalizó este lunes luego de tres días de competencia. La tradicional carrera de automovilismo tuvo gran convocatoria por los caminos de la región una vez más. En la última jornada hubo varios vuelcos, mientras avanzaba la definición que vio como ganador de la general a Ezequiel Klein con Joaquín Rojas como navegante.

En el cierre en el Autódromo General Roca, los neuquinos fueron los más veloces. A bordo de un Ford A6, el binomio ganador administró la ventaja obtenida el domingo para completar el recorrido en 1h19m09s y asegurar el primer puesto.

El segundo lugar de la general quedó en manos de los locales Sergio “Nene” Fernández y Emiliano Vitale (Ford A8) , quienes marcaron un tiempo de 1h19m31s, resultado que además les otorgó el triunfo en su división. El podio lo completaron los chubutenses Omar Kovacevich y Jorge Cáceres (Ford RC5) , con un registro de 1h19m56s que les valió la primera posición en su categoría.

La cuarta ubicación fue para Paolo Angeloni y Emanuel Cortés (RC5, 1h20m10s), mientras que Oscar Ibargüen y C. Fernández Pizarro finalización quintos al mando de un Renault, imponiéndose en la A7.

Completaron las principales posiciones

6° puesto: Darío Vázquez y Joaquín Vázquez (Peugeot), terceros en la RC5.

7° puesto: Octavio Fernández y Federico Centani, ganadores de la división N2.

8° puesto: Piero Moriones y Luis Sánchez, escoltas en la N2.

9° puesto: Jeremías Tieri y Daniel Rubio, cuartos en la RC5.

10° puesto: Lucas P. y Denis Pistagnesi, quintos en la RC5.

El trazado roquense marcó la conclusión de un certamen que reunió a pilotos de diversos puntos de la Patagonia y concluyó con la consagración de la dupla Klein-Rojas.

Los vuelcos del último día

Como casi siempre ocurre con este tipo de consecuencias, hubo algunos vuelcos que no revistieron gravedad.

En uno de ellos, la dupla de Darian Regliner-Gabriel Cerutti quedó con el auto dado vuelta en la prueba especial 9.

Foto: Lucas Goroso, publicada por Locos por el Rally

Lo mismo ocurrió con el vehículo del binomio Toufic Salem-Bruno Beinaravicius.

Foto: Javier Cayumil, publicada por Locos por El Rally

Mientras tanto, quedó el registro de lo ocurrido con la dupla de Matias Avila y Ezequiel Rebolledo en la prueba especial 7.