Cuenta regresiva para palpitar una nueva edición de la Vuelta de la Manzana, una de las competencias más tradicionales e históricas del rally en nuestro país.

Se viene la 55° Vuelta de la Manzana en General Roca: un finde a puro automovilismo

Con epicentro en la ciudad de General Roca , está nueva edición de la Vuelta de la Manzana recorrerá distintos puntos del Alto Valle de Rio Negro , llevándose a cabo desde el viernes 14 y hasta el lunes 17 de agosto.

La cita será solo por el campeonato Regional de rally , con la quinta fecha del calendario 2026, en el reinicio de la actividad tras el receso y que para poder aprovechar bien el fin de semana largo la acción se extenderá hasta el lunes.

Para poner a tono a los fanáticos. el viernes se realizará la tradicional rampa de largada simbólica. La actividad comenzará a las 20 horas en la intersección de Av. Roca y 25 de mayo en la ciudad de General Roca.

Las prueba especiales serán 12 y la Etapa 1 se correrá desdoblada entre el día sábado y el domingo para que la Etapa 2 se desarolle en su totalidad el lunes 17 de agosto.

Respecto de los recorridos: la primera etapa comenzará el sábado en Cipolletti y continuará en el autódromo de Allen. Respecto de la prueba especial 1 “Puente el 30” será clasificatoria para determinar el orden de largada de la 2° Sección de la etapa inicial.

El certamen no deja a nadie afuera porque el día domingo se transitarán los caminos de Roca, Cervantes y Mainqué. En esa zona se realizarán las pruebas especiales 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En tanto, el auto que abandone podrá reintegrarse a la prueba con un tiempo superior en 3 minutos al mejor de su clase y de esa manera podrá largar la segunda parte de la etapa 1.

Por su parte, la segunda etapa se desarrollará en su totalidad el lunes 17 de agosto con las PE 8, 9, 10, 11 y 12, por caminos de Allen y Roca.

Respecto de los mapas oficiales que contienen los plano generales por etapas y trazado de cada una de las pruebas especiales, se podrán visualizar en la siguente imagen:

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Inscripciones cerradas y recomendaciones vigentes

Con un total de 96 binomios cerró el listado de inscriptos para participar de la 55ª edición del Rally Vuelta de la Manzana.

Desde la organización se emitió una recomendación dirigida a pilotos, navegantes y preparadores para preservar el estado de los caminos que integrarán la competencia. En ese sentido, solicitaron que no se realicen pruebas con los vehículos de competición ni se transite por los caminos que serán utilizados en las Pruebas Especiales, ubicados en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, Cervantes y Mainqué.

Explicaron que algunos de esos tramos ya fueron reparados, mientras que otros continúan en proceso de acondicionamiento de cara al evento, por lo que pidieron la colaboración de todos los participantes para mantenerlos en óptimas condiciones.

Asimismo, recordaron que quienes incumplan con esta disposición podrán ser sancionados conforme a la reglamentación vigente.

El Rally Valle Medio llega a Conesa

La Asociación Rally Valle Medio confirmó oficialmente que la esperada cuarta fecha de la temporada 2026 se disputará los días 28, 29 y 30 de agosto en General Conesa. La reprogramación traerá cambios importantes en el calendario y en la cantidad de fechas de la temporada.

Acuerdos y reprogramación del calendario

Para fijar el nuevo fin de semana de carrera, la comisión directiva mantuvo reuniones clave con la Municipalidad de General Conesa y evaluó la agenda automovilística de la región, evitando cruces de fechas con el Rally Regional y el Safari.

Desde la organización indicaron que el cambio de fecha también brinda un mayor margen de tiempo para que los equipos puedan continuar con la preparación de sus vehículos antes de la competencia.

Sin embargo, esta reestructuración genera un efecto dominó en lo que resta del certamen:

Por un lado las nuevas fechas para el cierre: Las competencias previstas en Pomona y el gran coronación en Lamarque deberán reacomodarse en el calendario durante las próximas semanas. En esta misma línea de modicación del plan original, el certamen volverá a su esquema tradicional de seis fechas, descartando de manera definitiva la opción de realizar siete competencias durante este 2026.

Cuándo y cómo inscribirse

Para las tripulaciones que planean dar presente en el trazado de General Conesa, las inscripciones administrativas se habilitarán formalmente durante la semana previa al evento: desde el lunes 24 hasta el jueves 27 de agosto.

Con este anuncio, arranca la cuenta regresiva para uno de los fines de semana más apasionantes del automovilismo regional.