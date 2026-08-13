Acusan a una mujer por una falsa colecta para un adolescente que sufrió graves quemaduras en un incendio

La atrapó la policía de Roca tras la denuncia de un vecino y quedó involucrada en una causa por estafas. El joven tuvo una recaída en su estado de salud.

Policías de la Comisaría 3ª de General Roca intervino durante la noche del miércoles por una presunta estafa relacionada con una colecta de dinero que no había sido autorizada por la familia de adolescente de 14 años de edad que se encuentra internado en Buenos Aires tras sufrir graves quemaduras durante el incendio de su casa.

Según la denuncia, una mujer recorría distintos lugares de la ciudad con una planilla y pedía dinero diciendo que era para ayudar al menor, informaron fuentes policiales.

Uno de los episodios ocurrió en un gimnasio, donde habría recibido $20.000 en efectivo y hecho firmar una planilla como constancia de la supuesta donación.

Al conocer la situación, los responsables del lugar se comunicaron con familiares del joven, quienes confirmaron que no habían organizado ni autorizado ninguna colecta. Además, denunciaron que se estaba difundiendo un alias bancario para recibir dinero y que se habría brindado información falsa sobre su estado de salud.

Con la descripción aportada y las imágenes de las cámaras de seguridad, efectivos de la Comisaría 3ª iniciaron la búsqueda de la sospechosa. Finalmente, fue ubicada en inmediaciones de las calles Italia y Tucumán y trasladada a la dependencia policial.

La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso que la mujer fuera notificada en una causa por presunta estafa. La investigación continúa para determinar si hubo más personas que entregaron dinero y si la maniobra se repitió en otros puntos de la ciudad.

La supuesta maniobra ilegal de la mujer generó un fuerte repudio en la comunidad, que se había mostrado consternada por lo sucedido y se habían expresado muestras de solidaridad con la familia afectada, que también había requerido públicamente cadenas de oración por la recuperación de la víctima.

Cómo se encuentra el joven

Alan, de 14 años de edad, sufrió graves quemaduras en el 90% de su cuerpo en un incendio que se el lunes 27 de julio se desató en una casa del barrio San Martín de Roca.

El menor fue trasladado de urgencia a un establecimiento médico de la ciudad, pero ante lo delicado del cuadro luego fue trasladado en un vuelo sanitario a Buenos Aires, donde quedó internado en el hospital Garrahan bajo la atención de un equipo de profesionales especializado en este tipo de diagnósticos.

Sin embargo, su estado se agravó en los últimos días. Se lo confirmó su tío Máximo Montero al sitio ANRoca. “Alan está mal, se complicó. Les pido, por favor, a los que creen y a los que no creen, que manden sus buenas vibras”, expresó Montero a través de un mensaje en el que pidió mantener el acompañamiento hacia el jovencito.

El adolescente había generado resistencia a algunos de los sedantes utilizados durante el tratamiento, que incluye intervenciones quirúrgicas como parte del abordaje de las lesiones provocadas por el fuego, agregó el mismo medio.

Este cambio en su salud contrasta con las últimas informaciones aportadas por su madre, Luz, quien días atrás había indicado que el adolescente se mostraba estable dentro de la gravedad del cuadro, e incluso llegaba a estar algo más despierto durante las visitas.