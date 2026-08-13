Investigan denuncia de abuso: el sospechoso recibió una brutal golpiza

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en Fernández Oro. Según fuentes policiales, más de 8 personas lo habrían golpeado hasta dejarlo inconsciente.

Personal de la comisaría de Fernández Oro intervino por una denuncia de abuso sexual que derivó en una violenta agresión.

Un violento episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en Fernández Oro , donde un hombre fue brutalmente agredido por un grupo de personas que lo habría señalado como presunto abusador.

Según información policial, cerca de la 1:50, efectivos de la Comisaría 26° acudieron a calle Arrayanes tras recibir un aviso por una persona herida en la vía pública. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría sido interceptado y golpeado reiteradamente mientras los atacantes lo acusaban de ser “ abusador ”.

La agresión habría continuado hasta dejarlo inconsciente, tras lo cual el grupo se retiró antes de la llegada de la Policía. Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladado al Hospital de Cipolletti , donde debía ser sometido a estudios de mayor complejidad. De manera oficial, personal policial confirmó a LM Cipolletti que se encontraba estable y fuera de peligro.

La denuncia por abuso sexual que vinculada al ataque

En paralelo, trascendió que existiría una denuncia por un presunto caso de abuso o posibles tocamientos a una alumna de una escuela de Fernández Oro, situación que involucraría al hombre agredido, quien se desempeñaría como docente en un establecimiento educativo de la ciudad.

Por el momento, el hecho se encuentra bajo investigación con total hermetismo y fuentes policiales informaron que no brindarán detalles para preservar la integridad de una de las partes afectadas.

Se hacía pasar por municipal para robar en Cipolletti

Un operativo de la Comisaría Cuarta de la Policía de Río Negro terminó con la detención de un ex empleado de la Municipalidad de Cipolletti, quien habría utilizado una antigua campera oficial para hacerse pasar por trabajador municipal y facilitar distintos robos.

El procedimiento se realizó en la zona de Juan XXIII y Perón, donde los efectivos identificaron al hombre, conocido en el ámbito policial y con antecedentes.

Al momento de ser interceptado, llevaba consigo distintos elementos presuntamente robados, además de una vieja campera con identificación de la Municipalidad de Cipolletti.

Había trabajado en Servicios Públicos

Según se pudo establecer, la indumentaria estaba en poder del hombre desde hacía varios años. La habría adquirido durante su paso por la Municipalidad, donde trabajó en el área de Servicios Públicos.

La Policía sospecha que la utilizaba para aparentar ser empleado municipal, generar confianza y así conseguir un acceso más sencillo a determinados lugares.

La estrategia le habría permitido presentarse como trabajador de la comuna y disminuir las sospechas al momento de ingresar a distintos espacios.

Secuestraron la campera y los elementos

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la indumentaria con identificación municipal y los elementos que el hombre llevaba consigo y que serían de procedencia ilícita.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar su participación en los hechos y establecer el origen de los objetos recuperados.