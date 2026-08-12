Imputaron al carnicero neuquino acusado de cometer un raid delictivo en Cipolletti, con hurtos y estafa

Lo acusan de protagonizar tres hechos en pocas horas de diferencia en comercios de la ciudad. Quedó en libertad y debe cumplir medidas cautelares.

La jueza de Garantías de Cipolletti Rita Lucía imputó a Franco Alexis Zúñiga , un carnicero neuquino de 34 años de edad, por los delitos de hurto y estafa , todos hechos ocurridos el 20 de marzo último y en transcurso de unas pocas horas.

La fiscal Adjunta Natalia Poblete describió en la acusación que el primero lo cometió minutos después de las 10 en un mini shopping ubicado en la calle Naciones Unidas casi Paraguay, donde ingresó como un cliente más y le pidió al empleado un chocolate, una bolsa de papas fritas y un encendedor. Por último, también le solicitó caramelos, pero cuando el comerciante se dio vuelta para entregárselos, el sospechoso se fue sin pagar. Estimaron que la pérdida alcanzó los 20 mil pesos.

El segundo episodio fue minutos después en un autoservicio que se encuentra a pocos metros del local anterior. En ese lugar se dirigió al sector de la carnicería y pidió un determinado corte. Sin embargo, en un descuido del carnicero -colega en el oficio- se apoderó de un celular Samsung del trabajador y se fue.

Finalmente se dirigió a bordo de un auto Volkswagen Polo color blanco hasta una estación se servicios ubicada en la rotonda de las rutas 22 y 151, donde le pidió a la playera que le cargara 100 mil pesos de combustible de nafta pódium. Cuando fue a pagar lo hizo con una tarjeta de crédito del Banco Nación a su nombre, pero que carecía de fondos. Al ser descubierto le arrebató la documentación de las manos de la mujer, y escapó.

Una detalle en el auto lo delató

Zúñiga fue detenido pocos días después por policías del Destacamento 114 del barrio El Manzanar. Además de la denuncia presentada por los damnificados, tenían el dato del incidente ocurrido en la estación de servicios, donde las cámaras de seguridad registraron el rodado y una característica que lo distinguía: uno de sus vidrios estaba cubierto por un nylon.

El hombre fue informado de la causa penal en su contra y quedó en libertad. Pero luego no se presentó a la convocatoria realizada por la Justicia rionegrina, por lo que el 24 de junio fue declarado en rebeldía y se reclamó su captura.

El 26 de julio lo demorado la policía de Neuquén en la capital de la vecina provincia, por lo que se gestionó su traslado a Río Negro para continuar la causa.

Sin embargo, al día siguiente informaron desde Neuquén que el sujeto se encontraba internado en el hospital Castro Rendón por una dolencia en unos de sus brazos, motivo por el que le realizaron una cirugía, y permanece en calidad de detenido custodiado por un policía.

El miércoles 29 de julio fue citado nuevamente a la audiencia para formularle los cargos a través de la plataforma zoom. El trámite fue conducido por el juez Juan Pedro Puntel, con la asistencia de la fiscal Poblete y el defensor Oficial Andrés Bridges Doyhenard en representación de Zúñiga, quien siguió el encuentro virtual desde una sala del hospital Castro Rendón de Neuquén.

Pero la Fiscal pidió postergar la imputación ante el estado de salud que presenta el hombre y que se fije una nueva fecha. Además, también planteo que se deje sin efecto la rebeldía y la captura, como también la obligación de fijar domicilio para que pudiera ser ubicado.

El trámite se difirió para este miércoles, en el que quedó formalmente acusado. El defensor Bridges Doyhenard no objetó los términos de la imputación.

Presentaciones en la comisaría del barrio Melipal

Como medida cautelar la fiscal pidió que se presente dos veces por semana en una comisaría de Neuquén más cercana a su domicilio, y mencionó la 21, ubicada en el barrio Melipal.

La jueza Lucía formuló los cargos con la medida solicitada por la fiscal y fijó un plazo de cuatro meses para cerrar la investigación. La magistrada le insistió al hombre que debe cumplir las presentaciones y mantener domicilio para poder recibir las comunicaciones. Le advirtió que caso contrario volverán a dictarle la rebeldía y el pedido de captura y se complicará si situación legal.

Zúñiga no quiso hacer uso de la palabra cuando se lo ofreció la jueza. En la audiencia surgió que tiene antecedentes. En 2020 le aplicaron en su provincia una Suspensión del Juicio a Prueba por el delito de “robo simple en grado de tentativa”.