Se quiso esconder de la Policía en Cipolletti y terminó detenido por una causa de hace más de 8 años

Un hombre fue identificado durante un patrullaje en Cipolletti y quedó detenido tras confirmarse que tenía un pedido de captura vigente.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 24°.

Un patrullaje preventivo de la Policía de Río Negro terminó con una detención que sorprendió a los efectivos de la Comisaría 24° de Cipolletti .

Durante el recorrido, los agentes observaron a un hombre que intentó ocultarse al advertir la presencia policial . La actitud llamó la atención de los uniformados, que decidieron identificarlo.

La consulta de sus datos permitió descubrir que no se trataba de una persona cualquiera: tenía un pedido de captura y era buscado por la Justicia desde hacía más de ocho años .

Lo buscaban desde 2018

El requerimiento judicial se remontaba a diciembre de 2017, cuando el hombre había sido declarado en rebeldía.

Posteriormente, en febrero de 2018, se formalizó mediante un oficio la orden de captura vinculada a una causa por violencia de género iniciada años atrás.

Desde entonces, permanecía requerido por la Justicia.

Una identificación de rutina terminó con su detención

Una vez confirmado el pedido judicial, los efectivos procedieron a detenerlo y trasladarlo para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

La situación fue comunicada a la Fiscalía de turno, que quedó a cargo de continuar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento volvió a poner en evidencia la importancia de los patrullajes preventivos y de las herramientas utilizadas por la Policía para consultar los datos de las personas identificadas.

En este caso, un intento por evitar el contacto con los efectivos terminó revelando que llevaba años siendo buscado por la Justicia.

Otro detenido insólito: se hacía pasar por municipal y lo atraparon con una vieja campera oficial

Un operativo de la Comisaría Cuarta de la Policía de Río Negro terminó con la detención de un ex empleado de la Municipalidad de Cipolletti, quien habría utilizado una antigua campera oficial para hacerse pasar por trabajador municipal y facilitar distintos robos.

El procedimiento se realizó en la zona de Juan XXIII y Perón, donde los efectivos identificaron al hombre, conocido en el ámbito policial y con antecedentes.

Al momento de ser interceptado, llevaba consigo distintos elementos presuntamente robados, además de una vieja campera con identificación de la Municipalidad de Cipolletti.

Había trabajado en Servicios Públicos

Según se pudo establecer, la indumentaria estaba en poder del hombre desde hacía varios años. La habría adquirido durante su paso por la Municipalidad, donde trabajó en el área de Servicios Públicos.

La Policía sospecha que la utilizaba para aparentar ser empleado municipal, generar confianza y así conseguir un acceso más sencillo a determinados lugares.

La estrategia le habría permitido presentarse como trabajador de la comuna y disminuir las sospechas al momento de ingresar a distintos espacios.