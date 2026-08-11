Cipolletti suma iluminación LED en la Ruta 65 y avanza con nuevas obras viales

Los trabajos de zanjeo comenzaron a ejecutarse sobre un sector históricamente con demanda de iluminación.

Avanzan las obras para iluminar la calzada sobre ruta 65 en Cipolletti.

La Secretaría de Obras Públicas de Cipolletti informó que este martes comenzó el zanjeo para preparar las bases de las nuevas columnas que formarán parte de la obra de alumbrado público sobre la Ruta Provincial 65 .

Los trabajos corresponden a la Licitación Pública N°11/26 y abarcan el tramo comprendido entre calle Mosconi y Puente 83 . La intervención busca mejorar las condiciones de circulación en uno de los corredores viales de mayor importancia para la conexión urbana.

La empresa OM Energy S.A.S. fue adjudicada para ejecutar la obra y comenzó esta semana con las primeras tareas sobre el terreno. El zanjeo permitirá avanzar posteriormente con la colocación de las bases y las columnas de alumbrado.

En total, el proyecto contempla la instalación de 124 columnas metálicas de 11 metros de altura, cada una equipada con luminarias LED de 180 watts. A esto se sumarán otras dos columnas de nueve metros.

Estas últimas estarán ubicadas específicamente sobre el cruce ferroviario de calle Lago Huechulafquen y contarán con luminarias LED de 120 watts. De esta manera, el proyecto también incorpora un punto considerado estratégico por la circulación vehicular y ferroviaria.

Más iluminación para mejorar la seguridad vial

La obra forma parte del Plan de Alumbrado LED que se desarrolla en Cipolletti y que contempla intervenciones destinadas a mejorar la iluminación de distintos sectores de la ciudad y sus principales corredores de circulación.

En el caso de la Ruta Provincial 65, la colocación de las nuevas luminarias apunta a generar mejores condiciones de visibilidad durante la noche, tanto para quienes circulan en vehículos como para peatones y ciclistas.

Desde el Municipio remarcaron que el sistema LED permite mejorar la eficiencia energética, al mismo tiempo que reduce los costos vinculados con el consumo eléctrico y las tareas de mantenimiento.

La intervención se ejecuta mediante una obra delegada a través del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la Provincia de Río Negro, con trabajos que comenzaron formalmente durante esta semana.

La incorporación de iluminación adquiere especial relevancia en corredores donde se concentra circulación durante distintas franjas horarias. En este sector de la Ruta 65 también confluyen accesos urbanos, cruces y conexiones que requieren condiciones adecuadas de seguridad.

Comenzó la obra de rotonda en Illia y Perón en Cipolletti.

Una nueva rotonda para ordenar el tránsito

Mientras avanza la iluminación de la Ruta 65, la Municipalidad de Cipolletti puso en marcha otra obra de infraestructura considerada estratégica para el tránsito: la construcción de una rotonda en la intersección de Arturo Illia y Juan Domingo Perón.

El sector registra una circulación constante y funciona como conexión entre diferentes puntos de la ciudad y vías de comunicación de importancia regional, entre ellas la Circunvalación y las rutas nacionales 22 y 151.

También se trata de un corredor utilizado para acceder al Parque Industrial y al Distrito Vecinal Noreste, por lo que diariamente concentra automóviles, motocicletas, bicicletas, peatones y vehículos de gran porte.

La obra tendrá una inversión cercana a los $1.380 millones y un plazo estimado de ejecución de 210 días corridos. El proyecto contempla una intervención integral para reorganizar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Qué trabajos se realizarán en Illia y Perón

El proyecto incluye la construcción de una rotonda central y la ejecución de sus respectivos accesos asfaltados. La nueva configuración permitirá distribuir de manera diferente los flujos vehiculares en una intersección actualmente sometida a una importante demanda de tránsito.

Además de la infraestructura vial, se desarrollarán trabajos complementarios vinculados con el sistema de drenaje. Entre ellos se encuentra el entubado del canal de riego y del desagüe Curri Lamuel.

Esta intervención tendrá un impacto adicional durante los períodos de lluvias intensas, ya que busca mejorar el escurrimiento del agua y reducir las complicaciones que suelen generarse en ese sector de Cipolletti.

El proyecto también contempla la construcción de cordón cuneta, la renovación de la señalización horizontal y vertical y la incorporación de un nuevo sistema de iluminación LED.