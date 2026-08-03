Ruta 65: arrancaron los trabajos para instalar más de 120 luces LED

Comenzaron las tareas previas para iluminar un tramo clave de la Ruta Provincial 65 en Cipolletti. La obra contempla la colocación de tecnología LED.

Comenzaron los trabajos preliminares para la concreción de una obra esperada en la ciudad: la instalación del alumbrado público en la Ruta Provincial 65 . Los trabajos se ejecutan en el tramo comprendido entre la calle Mosconi y el sector de Puente 83 .

La iniciativa corresponde a la licitación pública 11/26 y contempla el despliegue de infraestructura moderna para dotar de mayor visibilidad y seguridad a una arteria con intenso tránsito.

La empresa adjudicataria, OM Energy S.A.S. , se encuentra llevando adelante la demarcación de los sectores donde se emplazarán las estructuras. En total, la obra contempla la instalación de 124 columnas metálicas de 11 metros de altura , cada una equipada con su respectiva luminaria LED de 180w .

Además, el proyecto incluye un abordaje específico para el paso ferroviario. Sobre el cruce de la calle Lago Huechulafquen, se colocarán 2 columnas de 9 metros de altura equipadas con luminarias LED de 120w, garantizando la visibilidad adecuada en dicho punto.

Comenzaron los trabajos para instalar 120 luces LED en la Ruta 65.

Coordinación provincial e impacto en la ciudad

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que se trata de una obra delegada a través del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la Provincia de Río Negro.

El avance del Plan de Alumbrado LED en Cipolletti forma parte de un conjunto de obras estratégicas orientadas a mejorar la seguridad vial y peatonal. A su vez, la incorporación de esta tecnología permite incrementar la eficiencia energética, reduciendo de manera significativa los costos de consumo eléctrico y de mantenimiento.