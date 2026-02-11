Bicisenda de la Ruta 65 en Cipolletti: anuncian nueva iluminación para más seguridad

Hoy se abrieron las ofertas para la licitación que permitirá iluminar 2,3 kilómetros de la bicisenda, mejorando la seguridad y visibilidad en el tramo que va desde Salto hasta el Puente 83.

Esta mañana, se realizó la apertura de ofertas de la Licitación Privada N° 03/26 : “Alumbrado Público Bicisenda Ruta Provincial 65 , desde Salto a Puente 83”, en el 9° piso del edificio municipal de calle Yrigoyen 379.

Se trata de una obra clave para garantizar la seguridad de ciclistas y transeúntes que circulan diariamente por la bicisenda. Durante el acto estuvieron presentes el intendente Rodrigo Buteler y el Secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich .

Dos empresas se presentaron para ejecutar la obra: OM Energy SAS y CEPIEM SRL . La iniciativa contempla:

Colocación de 132 farolas LED .

Instalación de 132 columnas nuevas para el alumbrado público.

Cobertura de aproximadamente 2.300 metros lineales de la bicisenda que conecta Salto con el Puente 83.

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que, una vez completado el proceso administrativo de adjudicación, los trabajos se estima que comenzarán a mediados de marzo.

La obra forma parte del plan municipal de mejoras en infraestructura y seguridad urbana, buscando que la bicisenda sea más segura y visible durante la noche y en horarios de poca luz.

Para más información, ingresar a www.cipolletti.gob.ar.

Mejoras en la Ruta Chica: avanzan los trabajos de pavimento entre Cipolletti y Fernández Oro

La Municipalidad de Cipolletti continúa con el Plan Pavimento con el asfaltado de la Ruta Provincial 65 a la altura de la intersección Perón. Además, Vialidad provincial de Río Negro avanza con trabajos de pavimentación sobre la Ruta Chica, con maquinaria desplegada a la altura de Fernández Oro.

La intervención apunta a fortalecer la seguridad vial y mejorar la calzada para uno de los corredores más transitados del Alto Valle. Las tareas se concentran en el reacondicionamiento de la calzada y la colocación de una nueva carpeta asfáltica en el tramo que utilizan diariamente los conductores para conectar Cipolletti, Fernández Oro, Allen y Neuquén.

Desde el municipio destacaron que la obra forma parte del plan de infraestructura vial que busca fortalecer la conectividad entre los barrios y los accesos a la localidad de Cipolletti. El objetivo es reducir los siniestros viales al optimizar las condiciones de la calzada y la eliminación de pozos que motivan movimientos bruscos en los conductores.

“Mejor camino en la Ruta 65 para los que vecinos manejen seguros todos los días” expresaron desde el municipio.