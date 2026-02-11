Controles a motos con escape libre: qué dijo Rodrigo Buteler sobre los operativos en Cipolletti

La Brigada Motorizada realizó un operativo en el acceso al barrio Anai Mapu y secuestró una motocicleta que no cumplía con la ordenanza vigente.

El operativo se desarrolló en el ingreso al Barrio Anai Mapu y secuestró una motocicleta con el caño de escape modificado.

La Municipalidad de Cipolletti realizó un operativo de control de motocicletas con caños de escape libres en el ingreso al barrio Anai Mapu y en las inmediaciones del barrio Antártida Argentina y Villarino. Durante el procedimiento se secuestró una motocicleta que no cumplía con la ordenanza vigente en términos sonoros.

El despliegue se desarrolló en la intersección de Naciones Unidas y Circunvalación , en conjunto con la Brigada Motorizada de Apoyo (B.M.A.) de la Policía de Río Negro. El operativo se extendió desde el mediodía hasta horas de la tarde, que arrojó como resultado el secuestro de una motocicleta que tenía un caño de escape modificado con el objetivo de generar ruidos molestos.

El despliegue se enmarcó en los controles que el Ejecutivo local viene reforzando para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir ruidos molestos en la vía pública. Desde el municipio indicaron que los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad y que se labrarán las infracciones correspondientes ante cada incumplimiento detectado.

El intendente Rodrigo Buteler celebró el operativo y el trabajo de los agentes de la B.M.A que permitió sacar de circulación una motocicleta que generaba ruidos molestos y contribuye a la contaminación sonora en las calles de Cipolletti.

Las autoridades remarcaron que el objetivo central es preservar la convivencia urbana y la tranquilidad de los vecinos. En ese sentido, reiteraron que el respeto por las reglas forma parte de la política de ordenamiento vial que se sostiene en Cipolletti, con acciones coordinadas entre inspectores municipales y fuerzas de seguridad provinciales.

Orden y control: así fue el despliegue policial que dejó secuestros de vehículos y demorados

Un amplio operativo de saturación desplegado por la Policía de Río Negro dejó como saldo múltiples secuestros de motos y vehículos, decenas de infracciones y personas demoradas, tras una serie de controles intensivos realizados en la ciudad de Cinco Saltos, con participación de distintas divisiones y apoyo de efectivos de Cipolletti.

El procedimiento comenzó en la tarde del viernes y se extendió hasta altas horas de la madrugada del sábado. Estuvo encabezado por personal de la Comisaría 7ª, con intervención de la Brigada Motorizada de ambas localidades, agentes dependientes de la Unidad Regional Quinta y personal de Tránsito Municipal, en un trabajo articulado que “busca reforzar la prevención dentro del ejido urbano”, según señalaron desde la fuerza policial.

operativos policia cinco saltos (3) Durante el operativo se labraron 27 actas de infracción y se demoró a cuatro personas que intentaron entorpecer el procedimiento y se negaron a colaborar con los agentes.

Según se informó, durante el operativo se secuestraron 19 motocicletas: tres por alcoholemia positiva, 16 por falta de documentación y por presentar modificaciones antirreglamentarias, principalmente en los caños de escape. Además, fueron retenidos cuatro vehículos particulares tras dar positivo en los controles de alcohol en sangre.

En total se labraron 27 actas de infracción y se demoró a cuatro personas que intentaron entorpecer el procedimiento y se negaron a colaborar con los agentes. Paralelamente, se realizaron recorridas preventivas en plazas y espacios públicos, con el objetivo de reforzar la presencia policial y llevar tranquilidad a los vecinos.

operativos policia cinco saltos (2) Durante el procedimiento se secuestraron 19 motocicletas: tres por alcoholemia positiva y 16 por falta de documentación.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intervenciones continuarán realizándose de manera sorpresiva y en distintos días y horarios. “Los controles van a seguir”, remarcaron, al tiempo que subrayaron la importancia del trabajo conjunto entre Policía y áreas municipales para abordar problemáticas vinculadas al tránsito, la seguridad vial y la convivencia urbana.