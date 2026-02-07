"Nunca me quedé con un peso del Municipio": Rossi salió a responder tras el escándalo

Luego del allanamiento al Municipio, el intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, salió a defender su gestión: “No van a ensuciar mi buen nombre y honor así de fácil”.

El intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi defendió su gestión y acusó a la oposición de hacer "leña del árbol caído".

Tras el allanamiento realizado este viernes en la Municipalidad de Cinco Saltos , en el marco de las denuncias penales por presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de fondos públicos, el intendente Enrique Rossi salió públicamente a defender su gestión y a “llevar tranquilidad a la comunidad”.

Lo hizo a través de un video difundido en su cuenta personal de Facebook , donde confirmó el procedimiento judicial y aseguró que el Ejecutivo local se puso “100% a disposición” de la Justicia. “Hoy a la mañana tuvimos en el Municipio lo que todo el mundo está repartiendo por todos lados, que es un allanamiento. Vino la Justicia a pedir toda la información vinculada con una denuncia de hace dos meses por contrataciones del Municipio. Estoy acá para poner la cara ”, expresó.

Según explicó el jefe comunal, personal judicial retiró la documentación requerida y reiteró que no existe ningún perjuicio económico para el Estado. “ Vinieron, retiraron la información, como dijimos desde el primer día que estábamos a disposición . Este mensaje es para llevarle tranquilidad a los vecinos y vecinas de Cinco Saltos: acá no se generó ni un solo perjuicio al Estado y el tiempo será testigo de esto”, afirmó.

Rossi sostuvo que seguirá dando explicaciones públicas y remarcó que no piensa esconderse. “Quiero que se queden tranquilos, si hay un lugar donde me van a encontrar, va a ser poniendo la cara. Mañana tenemos reunión en un barrio, como todos los días. Yo estoy en la calle”, señaló.

Allanamiento Municipalidad Cinco Saltos Este viernes, la Fiscalía Descentralizada allanó el Municipio y secuestró documentación. Gentileza

Críticas a la oposición y a las denuncias

En su descargo, el intendente apuntó directamente contra sectores de la oposición y contra quienes impulsaron las presentaciones judiciales. Consideró que se intenta instalar una condena anticipada sin esperar el avance de la investigación. “Me molesta sobremanera que, ante una causa o una problemática de este tipo, no se espere la resolución y se empiece a hacer leña del árbol caído”, sostuvo.

Rossi también cuestionó el uso político del conflicto y aseguró que buscan dañar su imagen personal. “No van a ensuciar mi buen nombre y honor así de fácil. La gente sabe quién soy y dónde encontrarme. Que no se dejen llevar por redes sociales ni por personas que tienen algo personal conmigo”, manifestó.

En ese sentido, afirmó que una de las denunciantes “lo ha dicho públicamente en radios y distintos espacios, tiene algo personal conmigo y no va a parar”, y agregó que ese trasfondo motivó decisiones administrativas recientes dentro del gabinete.

MUNICIPALIDAD CINCO SALTOS El Tribunal de Cuentas impulsa una denuncia contra el Intendente y miembros del gabinete. Archivo

La renuncia del secretario y las primeras decisiones

En medio del escándalo, Rossi confirmó que solicitó la renuncia del secretario de Hacienda y Gobierno, área desde donde se habrían tramitado las contrataciones ahora bajo investigación. “Tomé la decisión de la separación del cargo del secretario de Hacienda y Gobierno. Hasta tanto se resuelva el caso, le pedí la renuncia”, explicó.

El intendente fue enfático al desligarse de cualquier beneficio personal: “Quiero dejarles claro que quien les habla nunca se quedó con un peso del municipio y no lo va a hacer nunca. No van a manchar mi nombre así de fácil”.

Además, defendió el rumbo de su gestión y volvió a cargar contra antiguos funcionarios y dirigentes opositores. “Muchos estuvieron ocho años, otros menos, y no pudieron resolver nada. Hoy nosotros estamos trabajando”, afirmó.

Enrique Rossi, Cinco Saltos Rossi aseguró que se encuentra a disposición de la Justicia desde el primer día. Archivo

La relación con la Provincia y el mensaje final

Otro de los puntos que Rossi buscó aclarar fue el vínculo con el Gobierno provincial, que, según dijo, también intentan “ensuciar” en medio del conflicto judicial. “Es la primera vez en muchos años que hay una relación excelente con la Provincia, y eso nos hace falta a los vecinos de Cinco Saltos. Desde Nación no nos han acompañado en nada, entonces necesitamos esa relación y quieren romperla”, sostuvo.

Finalmente, el intendente cerró su mensaje con un tono conciliador, insistiendo en que no tiene nada que ocultar y que seguirá cerca de la comunidad mientras avanza la investigación. “No tengo nada que esconder. Cuando necesiten saber algo, me van a encontrar donde corresponde: en la calle, acompañando a cada vecino. Muchas gracias y que Dios los bendiga”, concluyó.

Mientras la Fiscalía comienza a analizar la documentación secuestrada durante el allanamiento y avanza con las medidas de prueba, por estas horas el escenario político local permanece atravesado por una fuerte tensión.