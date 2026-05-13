Las Perlas: un vecino pintó la vieja balsa y ahora está por concluir labores de pintura en la plaza principal

El vecino Luis Otárola, de Las Perlas, refaccionó y pintó la vieja balsa La Gallega y ahora está por concluir el pintado de juegos y bancos de la plaza central.

Las Perlas tiene quien la pinte. El vecino Mario Otarola, Otárola en sus orígenes, se propuso y concretó la tarea de pintar la vieja balsa La Gallega. Al presente, está finalizando el pintado de juegos infantiles y bancos de una plaza.

El vecino Luis Otárola, de Las Perlas, ya concluyó con el pintado de la vieja balsa que en el pasado comunicó su comunidad con Neuquén y ahora le queda muy poco para terminar con el pintado de los juegos infantiles de la plaza principal del pueblo , ubicada cerca de la Subcomisaría 82. Un esfuerzo loable, digno de los mayores elogios.

Y loable por partida doble porque a su iniciativa personal ha sabido incorporar la ayuda de otras personas, especialmente de jóvenes e incluso de niños, que han colaborado en la concreción de sus propuestas. Esto sin contar el aporte de pintura, lijas y otros materiales indispensables con que han contribuido gente de Las Perlas y también de Neuquén.

O sea, lo que se inició como una suerte de patriada individual se ha convertido en una causa colectiva, hondamente popular, en el que la unión de buenas voluntades ha permitido ir cumpliendo las metas y objetivos trazados.

BALSA LA GALLEGA PINTADA Y RELUCIENTE La vieja balsa La Gallega, que en el pasado vinculaba Las Perlas y Neuquén, ahora se muestra reluciente, gracias a las refacciones y a la pintada general que le hizo el vecino Mario Otárola. El poblador está por terminar ahora labores de pintado en una plaza.

Otárola llegó de Chile a la Argentina en 1982 y, de inmediato, pasó a ser conocido entre vecinos y amigos como Otarola, con acento en la o de la penúltima sílaba, como él mismo ahora se hace llamar y quiere que lo llamen. Hoy, a los 67 años, se siente profundamente ligado a su nueva patria y, en particular, a su pago chico perlense, por el que siente un intenso cariño y una profunda identificación.

Jubilado, sigue desempeñándose como comerciante al frente de un pequeño almacén conocido como Mercado Ceferino. Esa labor lo tiene ocupado unas cuantas horas al día, pero siempre se las arregla para disponer de algo de tiempo para su comunidad. Es conciente, como el resto de los habitantes de su pueblo, de las carencias históricas que siguen existiendo en materia de servicios y de otros indicadores de calidad de vida, pero, en su caso, decidió obrar en lo que pudiera, en lo que estuviera a su alcance, para mejorar su realidad y la de los vecinos.

Así, un buen día, hace algo más de un mes y medio, decidió que era necesario volver a darle un hermoso y renovado aspecto a la vieja balsa "La Gallega", que durante décadas cruzó personas y vehículos provenientes de uno y otro lado del río Limay.

Cerca del río, la vieja balsa

La embarcación fue sacada de funciones hace algo más de dos décadas al ser ya inútiles sus servicios por la construcción y terminación del puente doctor Miguel Lembeye. Estuvo un tiempo muy a la vera del río y después fue trasladada hasta su actual emplazamiento, en un terreno público ubicado cerca del curso fluvial y a pocos metros del Centro de Salud, de la Biblioteca Popular Quimún, de la Delegación Municipal y de la sede del CITE.

Al principio, su imponente estampa de metal lució como un atractivo bastante presentable a los ojos del público, pero con el paso de los años su aspecto se fue deteriorando, llegándose a convertir en un decadente mamotreto, absolutamente deslucido y en evidente estado de abandono, rodeado, para peor, de yuyos, malezas y tierra removida por el viento y el tránsito de vecinos de a pie y de vehículos. Afeaba el paisaje comunitario, en lugar de embellecerlo.

Otarola se puso a trabajar, presentó su proyecto y pidió colaboración a través de su sitio en facebook "soy de Balsa" y así pudo lijar y quitar él óxido, eliminar pintura vieja, y darle a la balsa completa una pintada general con los colores de la enseña patria, el celeste y el blanco.

Solo falta homenajear a dos balseros

Hoy, la obra está concluida y solamente le queda estampar los nombres de dos balseros, o sea, de dos personas que trabajaron en la embarcación, en un cartel en el que ya figuran los nombres que él conocía y que pensaba que eran todos los que habían trabajado en el medio de transporte acuático. Alertado por familiares y conocidos de los balseros no incluidos, se prepara para inscribirlos en el cartel de homenaje.

Será casi lo último, toda la estructura ya está pintada y el entorno ha sido limpiado de yuyos y malezas por obreros que puso a disposición el Municipio para las tareas. Lo que quedará pendiente es la colocación de juegos infantiles en el espacio de alrededor de la balsa, algo que ha gestionado ante la comuna.

Renovado espacio recreativo y turístico

Su sueño estará entonces completo, porque la bien pintada embarcación y su entorno se habrán convertido en un espacio público recreativo y en un atractivo turístico con el que Las Perlas y su gente merecen contar.

Inquieto y sin sosiego por lo mucho que falta en su comunidad para que luzca mejor, cuando le quedaba poco para terminar el remozado de la balsa, se propuso y se lanzó a un segundo objetivo: el repintado de los juegos infantiles y los bancos de la plaza principal de su comunidad, ubicada justo detrás de las instalaciones de la Subcomisaría 82.

BALSA PINTADA Y JUEGOS DE PLAZA PERLENSE PINTADOS OTRA El vecino Mario Otárola, u Otarola, así sin acento como más le gusta ahora que se lo consignen y pronuncien, se ha dedicado últimamente a pintar los juegos infantiles y los bancos de la plaza principal, ubicada justo detrás de la Subcomisaría 82.

Pues bien, ya prácticamente ha concluido con la labor de pintado de los juegos y también de los asientos, los bancos para que la gente se siente y descanse en el lugar. Ha trabajado con paciencia y también con intensidad para avanzar y casi culminar con el propósito que se había impuesto.

Aportes, ayuda y colaboración

Para el perlense y comerciante, se ha tratado de un esfuerzo para el que ha dispuesto de ayuda para la pintura y distintos materiales. Así, de este modo, la comunidad, los vecinos, se han ido haciendo cargo con él de la recuperación de espacios públicos que embellecen el entorno urbano y permiten el disfrute de los niños y sus familias.

Se está dejando atrás, con ello, el abandono público y la corrosión que generan los elementos de la Naturaleza para pasar a un presente más amable, más grato y capaz de levantar el ánimo y el semblante en épocas muy difíciles en lo económico, laboral y salarial para amplios sectores de la población, no solamente perlense, sino de toda la región y el país.

Quiere pintar los postes del puente

Pero no es el último objetivo que se ha fijado Otarola, deseoso como está de obrar en pos del progreso de su comunidad. También tiene pensado pintar los postes del alumbrado público del puente Doctor Lembeye y poner un cartel con el nombre del recordado pionero perlense a la entrada del viaducto y el poblado.

Para hacerlo, sabe que deberá contar con un permiso del Estado provincial rionegrino, responsable del puente, pero se entusiasma con que esto será posible y en el momento que le sea más pertinente acometerá las tareas y plasmará con ello un nuevo sueño. Para después, tiene otros, como seguir pintando postes de la avenida de acceso a Las Perlas y alguna garita de espera de los colectivos.

Agradecimientos a la gente

Otarola se mostró muy agradecido con los particulares que le donaron "los materiales, la pintura, los pinceles, la lija, el agua ras, todas esas cosas" que le han permitido desarrollar sus iniciativas primero en la balsa La Gallega y ahora en la plaza principal ubicada detrás de la Subcomisaría.

"Había que trabajar mucho, porque era mucho el tiempo, más de 25 años, que la balsa tenía más de 25 años tirada, abandonada y estaba muy deteriorada", enfatizó.

En las tareas prácticas, lo ayudaron, y también lo agradeció, chicos y chicas de la escuela primaria y algunos jóvenes y adultos, entre otros, "algunas artistas plásticas con alumnos para hacer los dibujitos" que acompañan la pintura de fondo, la que él acometió con su propio esfuerzo.

BALSA LA GALLEGA PINTADA Y RELUCIENTE OTRA La colaboración de escolares y de jóvenes y algunos adultos le permitieron a Mario Otarola pintar y embellecer la balsa La Gallega.

Subrayó que ahora la balsa "ya está pintada al 100 por ciento" y que espera inscribir lo antes posible los dos nombres de balseros que le faltan al cartel en homenaje a los trabajadores que hicieron funcionar la embarcación. En un principio, había anotada una quincena de nombres, a los que habrá que sumar los nuevos homenajeados.

Indicó que, cuando exhibió la foto del cartel en su red social, hubo personas que se comunicaron con él para lamentarse de alguna ausencia en la nómina. "Tenía a mi abuelito que trabajaba ahí y no lo veo en el cartel", le dijeron, por ejemplo, y enseguida pidió que le refirieran los nombres que faltaban.

El Municipio dio una mano

El vecino y comerciante perlense también manifestó su agradecimiento a la Secretaría de Gobierno del Municipio por la limpieza y acondicionamiento de los alrededores de la balsa y, en la actualidad, espera una colaboración similar de la comuna para mejorar el estado de la plaza y sumar más atractivos. "Por ahora, la plaza tiene más color" y eso la ha revivido.

En relación con su proyecto de pintar los postes y un cartel en el puente que vincula Las Perlas y Neuquén, Otarola expresó su disposición de acometer el desafío en cuanto consiga la autorización del Estado rionegrino. Pintará "bien bonito" los postes y se esmerará en destacar el nombre del Doctor Lembeye que lleva el viaducto y que muchos no conocen, por lo que hay que subsanar ese olvido histórico.

Constancia y dedicación

Fue merced a su constancia que, hace algo más de un mes y medio, arrancó con la refacción y pintado de la balsa, labor a la que le dedicó "una o dos horitas al día" debido a la atención que debe brindar en su comercio. Igual, con empeño, dedicación y la ayuda necesaria, "terminé rápido. Cuando tuve eso casi terminado, arranqué con el tema de la plaza, donde ahora solo me queda un solo juego para pintar".

BALSA PINTADA Y JUEGOS DE PLAZA PERLENSE PINTADOS OTRA MAS En la plaza ubicada detrás de la Subcomisaría 82 ya está casi terminado el trabajo de pintado de los juegos y los bancos del lugar.

Al vecino, comerciante y ahora pintor de bienes de la comunidad, no se olvidó de recalcar que, lamentablemente, ha habido "mucha ausencia del Estado en cuanto a la salud, a la seguridad, al tema del agua y otras muchas cosas", entre las que mencionó la carencia de una red de gas natural para abastecer a los hogares.

"No hay gas natural y solamente contamos con garrafas y leñas para nuestras necesidades. Y se complica, se le complica mucho a la gente, sobre todo, cuando llega el invierno. Un bin de leña sale ahora como 80.000 pesos y eso equivale, cuidando el gas, a una semana de uso en una casa", puntualizó.

Pero, pese a tantas dificultades en la comunidad, se impone el cariño y el apego afectuoso a Las Perlas. "Es un lugar hermoso y yo voy a impulsar que, lo que hay, se cuide y mantenga como corresponde", afirmó y concluyó: "Cuando yo digo una cosa es porque la voy a hacer".