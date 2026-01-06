Balsa Las Perlas: más de 200 familias aspiran a obtener un lote en las tomas

En Las Perlas, existen seis tomas en la actualidad. En cuatro de ellas, están asentadas más de 200 familias y otras 200 están incluidas en una lista de espera.

Más de 200 familias aguardan en una lista de espera para poder acceder a tierras en alguna de las tomas que existen en la actualidad en Balsa Las Perlas . La demanda de parcelas para habitar crece cotidianamente y agudiza las dificultades sociales en la comunidad perlense, cuya gente nunca se deja estar y permanentemente reclama por una vida mejor.

Al presente, son seis las tomas del poblado . Referentes de cuatro de ellas han decidido coordinar y unificar sus demandas más acuciantes y mantienen constantes conversaciones con funcionarios de la Delegación Municipal cipoleña , en busca de respuestas y soluciones.

Se trata de los asentamientos Pacífico Sector A y Pacífico Sector B, Unión (ex Cactus) y Bella Vista . Los que se mantienen aparte son las tomas 2 de Julio y 3 de Julio . Aparentemente, no se han podido establecer canales de diálogo y comunicación con ellas, pero, si hay interés, en el futuro puede que las cosas cambien.

TOMA PACIFICA SECTOR B LAS PERLAS La comunidad de Las Perlas no deja de expandirse. Hoy existen seis tomas, pero persiste la necesidad de tierras. En un relevamiento efectuado por integrantes de cuatro tomas, registraron que hay más de 200 familias ya asentadas y en lista de espera un número similar.

Los representantes de las tomas que trabajan en conjunto ha relevado la cantidad de familias ya asentadas y han concluido en que en total superan las 200. Como hay lotes que ya tienen propietario, pero que no están habitados todavía, el número de habitantes aumentará con el tiempo notablemente.

Las estimaciones indican que, una vez se ocupen todos los lotes con dueños, se alcanzará un número que oscilará, según unos, las 300 familias asentadas y, según otros, las 350.

Todo esto sin contar con las familias incluidas en la lista de espera que se ha elaborado y que aguardan, con más o con menos paciencia, por un pedazo de tierra donde asentarse. Si todas obtuvieran una parcela, en los cuatro asentamientos mancomunados se podría superar, en conjunto, las 550 familias. El futuro confirmará, o no, estas especulaciones.

Las familias de las tomas

Sin embargo, ya no quedan dudas sobre la enorme gravitación poblacional que han alcanzado las tomas de Las Perlas y la magnitud que todavía pueden alcanzar. Y eso sin considerar las dos tomas que se mantienen aparte y que se manejan por su cuenta. Según distintos cálculos, incluidos del propio Municipio, ambos asentamientos tendrían unas 40 familias cada uno.

La vecina Laura, de la toma Pacífica sector B, integra el grupo de referentes de los cuatro asentamientos organizados y coordinados. Ella accedió a dar un panorama general de la realidad cotidiana que enfrentan los vecinos y de los requerimientos más urgentes que deben ser atendidos.

Su labor como referente la viene ejecutando con Luis, de la toma Pacífica sector A, con Vanesa, de la Unión, y con Roxana, de Bella Vista. Juntos, previa consulta con sus respectivos vecinos, procuran establecer prioridades y llevar planteos unificados ante el mediador comunitario Jaime Flores, quien cumple labores en la Delegación Municipal.

Diálogo abierto y sincero

El canal de diálogo con el funcionario está permanentemente abierto y permite instalar en ámbitos oficiales la visión que tienen los habitantes sobre su realidad, sus carencias, sus reclamos más inmediatos y lo que proyectan para una mejora de la calidad de vida que hoy se ve afectada por demasiadas estrecheces.

En relación con el tema poblacional, Laura fue clara en cuanto a que "nosotros tratamos, como referentes, que no se desborde, que se mantenga el orden, dentro de todo. Pero bueno, todos los días aparecen familias nuevas de todos lados, no solamente de Neuquén, de todos lados".

TOMA PACIFICA SECTOR A LAS PERLAS Los habitantes de las tomas de Las Perlas aplican todos sus esfuerzos en procura de salir adelante.

Por eso, han confeccionado la lista de espera de familias interesadas en asentarse, con los datos pertinentes de cada uno de los grupos familiares. De esta forma, "llevamos un control" de la situación, con la mayor precisión posible.

Y por lo mismo, tienen contabilizadas las familias ya radicadas, las que están en vías de hacerlo, las que han desembarcado a medias y las que se preparan para concretarlo, porque poseen un lote que espera por ellas.

Subdividir para que quepan más

Además, los referentes y sus colaboradores observan con atención una situación que se está dando desde hace un tiempo y que se relaciona con que "hay gente que ha subdividido su parcela en terrenos más pequeños y que le ha entregado pedacitos de su predio a familiares".

En ocasiones, no se trata de donar los terrenitos, sino de gestos de ayuda ante otras personas "a quienes se los prestan, obviamente por la necesidad" que se plantea en toda su crudeza.

Todo esto hace que la realidad poblacional se esté modificando en forma continua y obliga a considerar la posibilidad de nuevos relevamientos, a los efectos de "ver cuáles son las nuevas familias que se han sumado".

El surgimiento de las seis tomas existentes en la actualidad se dio hace relativamente poco tiempo. Las primeras familias se instalaron a mediados de 2023, con lo que, al presente, los sectores más viejos tienen ya dos años y medio de antigüedad. En los comienzos, se generó una gran tensión e, incluso, se concretó el desalojo de algunas viviendas precarias ubicadas en una zona que tenía un propietario legal reconocido y que reclamó su devolución.

La empresa propietaria

La mayor parte de las familias que se habían instalado en otros lugares no enfrentó, sin embargo, mayores obstáculos para su permanencia. Por lo general, sus lotes se encuentran en extensiones que pertenecen a la empresa Forestadora del Limay, la impulsora histórica del poblamiento y crecimiento de Las Perlas, en particular, a instancias del destacado médico y empresario Miguel Lembeye, cuya figura marcó los destinos de la comunidad.

Desde sus inicios hasta la actualidad, prácticamente no hay día en que no se reciban pedidos de familias que necesitan un terreno para instalarse. "Es un problema social enorme", enfatizó Laura, quien agregó que los referentes "todos los días recibimos mensajes" de personas que peticionan a nombre de sus familias.

"Nosotros les pedimos los datos, los anotamos en un listado y les decimos que, bueno, lamentablemente, no les podemos prometer un terreno, pero si, quizás, en algún momento, hay algún terreno desocupado, les avisaremos. Además, si vemos que la gente que posee un terreno no está haciendo nada, no lo está usando, también" se les avisará.

El objetivo que se persigue apunta "a ubicar a familias que realmente lo necesitan", aunque esto puede llevar a eventuales tensiones y dificultades si es que "aparece el vecino que era dueño del terreno" y reclama su posesión. Por eso, se deben extremar los cuidados, puesto que se puede entrar "en disputas" que siempre se buscará evitar. "Lamentablemente, hay mucha gente que tiene mucha necesidad", resaltó.

Regularización de los lotes

En las apremiantes circunstancias que se viven las tomas, resulta prioritario para los pobladores avanzar en la regularización de la propiedad de las tierras. "Es lo primero, sabemos que si no nos regularizan los servicios no los vamos a tener nunca", sostuvo la referente.

"Hoy día seguimos estando clandestinos, así que lo que necesitamos es la regularización de los sectores. Nosotros como referente nos hemos ocupado de hacer un relevamiento. Tenemos carpetas con los terrenos enumerados, la documentación de la familia que ocupa cada terreno. Y paramos también el tema de las ventas de más terrenos", añadió.

Para dar pasos en el proceso regularizador, los dirigentes mantienen conversaciones con el mediador Flores, quien los ha ayudado, por ejemplo, en la redacción de una propuesta de acuerdo con la Forestadora del Limay, la firma dueña de las tierras donde se encuentran los cuatro asentamientos. "En su momento, sobre la base de esta propuesta se podría empezar a hacer un plan de pago y así poder regularizar", puntualizó.

Necesitan el apoyo del Municipio

"En este caso, Flores nos ayuda un montón, porque necesitamos el apoyo del Municipio. Nos asesora, trata de guiarnos y de ir por los lados que él nos sugiere", prosiguió.

Pero dirigentes y vecinos no se han quedado quietos, para nada, en ninguno de los aspectos comunitarios. Además del relevamiento de los lotes y las familias, han planificado el trazado de calles y han procurado los medios para contar con los servicios indispensables, como son el agua y la electricidad, y también la seguridad.

TOMA BELLA VISTA LAS PERLAS Las familias que viven en las tomas se coordinan para contar con servicios básicos que, aunque precarios, respondan de la mejor forma posible a las necesidades.

Así, en cuanto al suministro de electricidad, uniendo esfuerzos, tres tomas se pudieron vincular a la red existente sin dificultades. Para las tareas centrales contaron con la colaboración de un electricista, instalaron postes de una altura no menor a los cuatro metros, dispusieron de cables preensamblados y cuidaron que estos quedaran bien tensados. El trabajo en equipo ha rendido los frutos esperados.

En relación al agua, se ha dado un proceso parecido. Como el Municipio no les puede suministrar agua a los vecinos por tratarse de una toma, se conectaron al tendido de caños existente en Costa Esperanza y luego se tomaron el trabajo de "poner las mangueras en las calles", cuidando que estén enterradas en forma adecuada y de que no tengan pérdidas.

Urge una mejor provisión de agua

Sin embargo, el flujo muchas veces decae, la presión no es suficiente y los cortes pueden prolongarse por demasiado tiempo. "A veces pasamos semanas y hasta meses sin agua", en la precaria red que se ha construido, lamentó Laura, por lo que se deben improvisar soluciones, como la realización de conexiones con otros núcleos perlenses.

Para estas emergencias, se cuenta con una "manguera comunitaria", a la que deben acudir los pobladores "a acarrear" el líquido en baldes, bidones y otros implementos hasta sus hogares.

A todo esto, como los asentamientos están en situación de irregularidad, sus vecinos no tendrían, al parecer, la atención permanente que requerirían por parte de la Policía. Cuando solicitan la presencia de uniformados, en ocasiones son asistidos y en otras ocasiones, no. Además, los recorridos de patrulla suelen efectuarse esporádicamente, sin la continuidad con que se debería y que sería menester.

Por ello, la propia gente ha creado redes de WhatsApp para alertar si surge algún riesgo o problema y así todos se cuidan entre todos.

Iluminar las calles

Igualmente, los habitantes están abocados en la actualidad a resolver, en forma organizada y juntando los fondos necesarios, la carencia de iluminación en las calles. "Ya tenemos los focos y ahora nos hace falta comprar fotocélulas para los focos. Esto también nos ayudará a cuidarnos como vecinos", precisó la dirigente.

En cuanto a la gestión de los residuos domésticos, la dificultad mayor deriva de que el camión recolector de la basura pasa a varias cuadras de las tomas. Además, ocurre que los canastos para depositar los desperdicios no suelen durar demasiado, puesto que se los rompe o se deteriorar con celeridad. En consecuencia, el servicio se vuelve deficiente.

Ante esto, en cada hogar se procura la mejor vía posible para deshacerse de sus residuos. Así, hay familias que directamente entierran en sus parcelas la basura y hay otras, las que poseen un vehículo, que la transportan por su cuenta al basural.

La referente indicó que, en relación con los servicios, además de efectuarle planteos al funcionario Flores, también se mantienen conversaciones con el delegado municipal Carlos Aimasso y con el secretario de Gobierno del Municipio cipoleño, Julio Dijkstra.

Atención de la comuna

El mediador Flores, consultado sobre la situación de las tomas, manifestó que ha dialogado con referentes de los distintos núcleos poblacionales irregulares y dijo que por instrucciones del delegado Aimasso "lo que estamos trabajando es por un ordenamiento. Así, hemos logrado armar croquis, para que se demarquen bien las calles, se respeten las ochavas, hemos tratado de cuidar eso para que, cuando llegue el momento del reordenamiento, la situación no sea tan caótica".

"Por supuesto, hemos procurado que no se sigan dando nuevas tomas", que se ha vuelto el asunto clave para que los futuro procesos de regularización, si se terminan acordando en todos sus términos, se desarrollen sin tantos obstáculos, considerando que se trata de temas de mucha complejidad.

Entre otras tareas, se ha buscado "frenar el acaparamiento" de tierras por personas que no piensan en el interés común sino solo mezquinamente en el interés propio. Al respecto, reflexionó que "si se ha luchado por un terreno que sea para vivir" y no para acumular y concretar avivadas.

Para dar pasos hacia la regularización, confirmó que junto con Aimasso "queremos ver la posibilidad de que haya negociaciones con Forestadora del Limay", la firma propietaria de las tierras, "y esperamos que este año se pueda dar. Pero esto está en proyecto" y, por parte del Municipio, las definiciones políticas e institucionales están en manos del secretario de Gobierno Dijkstra. Y, claro, del intendente Rodrigo Buteler.