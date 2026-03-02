Cipolletti lanza un nuevo curso gratuito con rápida salida laboral: solo hay 15 cupos
La inscripción abre este lunes y la capacitación se dicta en una panificadora local. Está destinada a personas de 18 a 50 años con domicilio en la ciudad.
En un contexto donde aprender un oficio puede marcar la diferencia, Cipolletti abre una nueva oportunidad concreta de capacitación con salida laboral inmediata. El lunes 9 de marzo a las 11 se realizará la inscripción al curso de “Ayudante de Panadero”, una propuesta que combina formación práctica y contacto directo con el sector productivo local.
La convocatoria será en el Centro de Promoción Comunitaria (CPC) de Luis Piedrabuena, ubicado en Pastor Bowdler y Río de La Plata, y los cupos son limitados: solo 15 personas podrán acceder a esta capacitación.
Formación junto a una panificadora local
El curso se dictará en conjunto con la panificadora cipoleña “Mana”. Su propietario, Dante Bautista, estará a cargo de la formación, lo que garantiza un aprendizaje enfocado en las verdaderas demandas del rubro y en la experiencia real de trabajo.
La capacitación comenzará el 11 de marzo y se extenderá hasta fines de abril. Las clases se desarrollarán en las instalaciones del comercio, los miércoles y viernes de 18 a 20, con encuentros semanales de dos horas.
Qué se aprende
Quienes participen incorporarán herramientas fundamentales para desempeñarse como ayudantes de panadería:
-
Uso de maquinaria específica como amasadoras, sobadoras y trinchadoras.
Normas básicas de higiene y seguridad.
Técnicas para embollar la masa.
Cocción del pan en hornos aptos para la actividad.
El objetivo es claro: brindar los conocimientos necesarios para facilitar la inserción laboral en panificadoras de la zona.
Requisitos para inscribirse
-
Tener entre 18 y 50 años.
Presentar DNI con domicilio en Cipolletti.
Para más información, los interesados pueden ingresar a www.cipolletti.gob.ar.
Con una duración acotada, modalidad práctica y articulación directa con el sector privado, esta propuesta se presenta como una oportunidad concreta para quienes buscan capacitarse y acceder a una salida laboral en el corto plazo.
