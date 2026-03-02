Cipolletti lanza un nuevo curso gratuito con rápida salida laboral: solo hay 15 cupos

La inscripción abre este lunes y la capacitación se dicta en una panificadora local. Está destinada a personas de 18 a 50 años con domicilio en la ciudad.

El lunes 9 de marzo a las 11 se realizará la inscripción al curso de “Ayudante de Panadero”.

En un contexto donde aprender un oficio puede marcar la diferencia , Cipolletti abre una nueva oportunidad concreta de capacitación con salida laboral inmediata . El lunes 9 de marzo a las 11 se realizará la inscripción al curso de “Ayudante de Panadero” , una propuesta que combina formación práctica y contacto directo con el sector productivo local.

La convocatoria será en el Centro de Promoción Comunitaria (CPC) de Luis Piedrabuena, ubicado en Pastor Bowdler y Río de La Plata, y los cupos son limitados: solo 15 personas podrán acceder a esta capacitación .

El curso se dictará en conjunto con la panificadora cipoleña “Mana” . Su propietario, Dante Bautista, estará a cargo de la formación, lo que garantiza un aprendizaje enfocado en las verdaderas demandas del rubro y en la experiencia real de trabajo.

La capacitación comenzará el 11 de marzo y se extenderá hasta fines de abril. Las clases se desarrollarán en las instalaciones del comercio, los miércoles y viernes de 18 a 20, con encuentros semanales de dos horas.

Qué se aprende

Quienes participen incorporarán herramientas fundamentales para desempeñarse como ayudantes de panadería:

Uso de maquinaria específica como amasadoras, sobadoras y trinchadoras.

Normas básicas de higiene y seguridad.

Técnicas para embollar la masa.

Cocción del pan en hornos aptos para la actividad.

El objetivo es claro: brindar los conocimientos necesarios para facilitar la inserción laboral en panificadoras de la zona.

Requisitos para inscribirse

Tener entre 18 y 50 años.

Presentar DNI con domicilio en Cipolletti.

Para más información, los interesados pueden ingresar a www.cipolletti.gob.ar.

Con una duración acotada, modalidad práctica y articulación directa con el sector privado, esta propuesta se presenta como una oportunidad concreta para quienes buscan capacitarse y acceder a una salida laboral en el corto plazo.