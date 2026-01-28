La Muni de Cipolletti busca profesores para cursos de oficios

El área de Capacitación y Empleo abrió la convocatoria de proyectos de capacitaciones para el 2026.

La dirección de Capacitación y Empleo abrió la convocatoria para empresas y profesionales que quieran presentar proyectos de talleres o cursos para el ciclo de capacitaciones con salida laboral.

Los interesados se pueden comunicar al 299-5789466, vía correo electrónico a [email protected] o bien pueden dirigirse personalmente al octavo piso del edificio municipal ubicado en calle Yrigoyen 379, de lunes a viernes de 8 a 13.

La convocatoria forma parte de una "política de acompañamiento a la ciudadanía para lograr acceso al trabajo , a través de brindar más y mejores herramientas por medio del conocimiento y la capacitación en diversas disciplinas", manifestaron desde el Ejecutivo.

Se apunta a que las propuestas tengan como objetivo brindar herramientas para una salida laboral, por ejemplo: atención al público, marketing digital y manejo de redes sociales, inteligencia artificial, secretariado contable, panadería, pastelería, ayudante de cocina, mozo, costura, entre otros posibles.

Las propuestas serán dictadas a través de la Dirección de Capacitación y Empleo, se brindan con el propósito de fortalecer las capacidades productivas y de autogestión de las personas para un mejor posicionamiento en el mercado laboral.