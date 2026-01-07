Atraparon al acusado del crimen de Agustín Troncoso en Costa Norte: "estaba escondido en el agua"

La captura fue confirmada minutos antes de las 17 de este miércoles.

Agustín Morales fue detenido este martes por la tarde, acusado del crimen de Agustín Troncoso , ocurrido en el barrio Costa Norte de Cipolletti . La información fue confirmada por el Jefe de la Comisaría Cuarta, Luis Balboa, a LM Cipolletti.

El procedimiento se concretó luego de una denuncia telefónica recibida cerca de las 16 en el sistema de emergencias 109, en la que una mujer informó que Morales, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente, se encontraba en la vivienda de sus abuelos , ubicada en el sector A de Costa Norte.

Personal policial de la Comisaría Cuarta se dirigió al lugar y entrevistó a la denunciante, quien manifestó haberlo visto dentro de la vivienda consumiendo bebidas alcohólicas. La mujer permitió el ingreso del personal a una propiedad lindera, desde donde se accede a la vera del río Neuquén, un sector que Morales solía utilizar para ocultarse.

Al llegar a la ribera, los efectivos escucharon ruidos entre la vegetación y detectaron movimientos en un sector cubierto por un sauce de gran tamaño y abundante vegetación acuática, entre las casas 35 y 36. Ante esa situación, se solicitó apoyo a otras unidades policiales y se aseguró el único acceso terrestre al sector.

crimen costa norte morales agustin ricardo Agustín Morales es buscado por el crimen de Agustín Troncoso ocurrido en Costa Norte de Cipolletti. Archivo

Tras varios minutos de vigilancia, y al iniciar la poda de ramas para mejorar la visibilidad, el personal observó la cabeza una persona completamente sumergida bajo el agua, oculta entre la vegetación. Al dar la voz de alto, el sujeto salió del río y fue reducido sin resistencia. Se trataba de Agustín Ricardo Morales, de 34 años.

La detención se produjo cerca de las 17, en inmediaciones de su domicilio, en el sector ribereño de Costa Norte. Morales quedó alojado en la Comisaría Cuarta, a disposición de la Justicia, en el marco del legajo caratulado “Morales Agustín Ricardo s/homicidio”, por disposición del fiscal de turno, Martín Pezzetta.

El operativo contó con la participación de personal de la Comisaría Cuarta, el Destacamento 114, el Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de Seguridad Vial.

El crimen que conmocionó a Costa Norte

El homicidio de Agustín Troncoso ocurrió la noche del 7 de diciembre en el asentamiento 2 de Agosto, una zona aledaña al barrio Costa Norte. El joven, de 26 años, murió tras recibir una puñalada, hecho por el que Agustín Ricardo Morales fue señalado como principal acusado.

Días antes de la detención, este lunes se había realizado en el centro de Cipolletti una nueva marcha para exigir avances en la causa y la captura del sospechoso, que hasta ese momento permanecía prófugo. La manifestación fue encabezada por Vanina, madre de la víctima, junto al abogado Lucas Dumigual, representante de la querella, y contó con la participación de un numeroso grupo de vecinos, en su mayoría provenientes de Neuquén capital, ciudad de origen de la familia.

Según lo reconstruido en la investigación, la noche del crimen Troncoso había concurrido al barrio costero para realizar un tatuaje, una actividad que realizaba habitualmente, junto con el dibujo artístico. Se movilizaba en su Chevrolet Corsa y, tras completar el trabajo, pasó parte de la tarde en la zona del río. En ese contexto, habría levantado a Morales en su vehículo y, minutos más tarde, se produjo la agresión que terminó siendo fatal.

La investigación continua abierta para determinar las circunstancias previas al ataque y el motivo del hecho. Entre las líneas de análisis se encontraba el faltante de elementos personales de la víctima, como su equipo de tatuador y anteojos, que no habían sido hallados.