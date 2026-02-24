Lo frenaron por actitud sospechosa en la madrugada y descubrieron que estaba prófugo de la Justicia

Personal policial identificó a tres hombres en actitud sospechosa. Uno de ellos tenía pedido de captura vigente desde diciembre y fue detenido en el acto.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 24° de Cipolletti.

Un control policial en plena madrugada terminó con la detención de un hombre que era buscado por la Justicia. El procedimiento se realizó este lunes 23 de febrero, alrededor de las 3:15 de la madrugada , en una esquina de Cipolletti que había despertado sospechas entre vecinos.

Todo comenzó cuando personal de la Comisaría 24° fue alertado por la presencia de tres hombres en actitud sospechosa en la intersección de Ecuador y Diesel. La situación motivó un rápido despliegue policial en la zona.

Al llegar, los efectivos identificaron a los tres individuos. Fue entonces cuando detectaron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente desde el 18 de diciembre de 2025.

Ante la confirmación, el sujeto fue inmediatamente trasladado a la sede de la Comisaría 24°, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia.

El procedimiento se dio en el marco de los controles preventivos que se realizan durante la noche en distintos puntos de la ciudad. La intervención permitió sacar de circulación a una persona que estaba siendo buscada desde hacía más de dos meses.

Transportaba alimentos sin papeles y perdió toda la carga en un control

Un operativo conjunto realizado este lunes por la mañana terminó con el decomiso de alimentos que eran transportados sin la documentación obligatoria. El procedimiento se llevó a cabo en Cipolletti y estuvo encabezado por el Cuerpo de Seguridad Vial junto a personal de Abasto Municipal.

El control se realizó alrededor de las 10 frente a la unidad policial, donde los inspectores detuvieron una pick up Toyota Hilux que trasladaba sustancias alimentarias.

Durante la inspección, los agentes constataron que el conductor no contaba con la documentación sanitaria exigida para el transporte de ese tipo de mercadería, un requisito fundamental para garantizar la trazabilidad y las condiciones de higiene de los productos.

Ante la irregularidad, se procedió al decomiso de huevos y ensaladas que eran trasladados en el vehículo. Las actuaciones quedaron a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti en conjunto con Abasto Municipal.

Desde los organismos intervinientes recordaron que este tipo de controles buscan resguardar la salud pública y asegurar que los alimentos que circulan y se comercializan en la ciudad cumplan con las normativas vigentes.