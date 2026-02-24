Cómo sigue la investigación por el femicidio de Sofía y el suicidio del presunto autor

La autopsia reveló que la mujer de 35 años fue asesinada a puñaladas. Falta el informe de la pericia al cuerpo del hombre. Para los investigadores el caso estaría esclarecido.

Personal policial del Gabinete de Criminalística trabajó en la casa donde encontraron el cuerpo de la mujer.

La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel informó que continúa trabajando en la investigación por el femicidio de Sofía González , de 35 años, el sangriento episodio que provocó una enorme conmoción en toda la región.

El crimen fue descubierto el último sábado, cuando encontraron el cuerpo de la víctima en su casa del barrio Villa Unión de la ciudad ubicada en el Valle Medio rionegrino.

Desde un primer momento quedó como principal sospechoso Cristian Damián Cuello , de 39 años, quien era pareja de la mujer e inicialmente no había podido ser ubicado. Al día siguiente el hombre fue hallado muerto en un sector rural cercano al poblado. Los primeros indicios indicaban que se habría quitado la vida , lo que puso de relieve la hipótesis de que se mató después de haber asesinado a Sofía .

policía choele choel

Los informes preliminares de la autopsia efectuada al cuerpo de la chica indican que el deceso se produjo por apuñalamiento. Trascendió que el escenario encontrado fue horroroso, que revelan un contenido de saña atroz.

El Ministerio Público Fiscal precisó que, si bien existe una alta presunción de que el hecho estaría esclarecido, siguen trabajando en busca de más elementos de prueba para reforzar la teoría.

La autopsia al cuerpo del hombre también había sido ordenada, pero sus resultados aún se desconocían. Ese informe sería clave para darle firmeza a las conclusiones a la pesquisa.

La Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público trabajó este lunes en el lugar del hecho, se destacó.

Dos días sin noticias de Sofía despertaron las sospechas

Fuentes de la Fiscalía precisaron que la investigación penal se inició el sábado, tras la denuncia de la familia de la joven, dado que no tenía noticias de ella hacía dos días.

“Inmediatamente personal policial de la Comisaría 8va se acercó a la casa de la víctima y se encontraron con la escena del hecho, momento en que ésta fiscalía se hizo presente en el domicilio del barrio Villa Unión”, explicó el fiscal del caso interviniente.

Entre la evidencia recolectada durante las horas posteriores, se logró identificar a través de cámaras de vigilancia a Cuello, quien era pareja de la joven.

“Comenzamos su búsqueda a raíz de ciertos indicios recolectados durante las entrevistas y en el lugar del hecho. Intervinieron personal del COER, de la comisaría, la Brigada de Investigación y la división de canes de la policía de Río Negro. El hombre fue hallado sin vida el domingo alrededor de las 14:00 en una zona conocida como ´La medialuna´ que bordea el río”, explicó la fiscalía.

La policía destacó su labor en el operativo

La Policía rionegrina destacó su trabajo realizado en los operativos desarrollados tras el hallazgo del cuerpo de la víctima. Resaltaron que personal de la fuerza "se movilizó en toda la región y la provincia para tratar de dar con quien aparecía en la escena como el principal sospechoso".

"Desde entonces, tanto el personal de la comisaría Octava de Choele Choel, como de la Brigada Motorizada de Apoyo, Brigada Rural, COER, Cuerpo de Investigaciones Judiciales y canes, se abocaron a dar con el presunto homicida en una labor sin descansos", remarcaron.

Perro Policía

Finalmente fue hallado sin vida en las primeras horas de la tarde del domingo en un sector conocido como “la zaranda” dentro de un campo cercano a la ciudad. Puntualizaron en ese procedimiento la participación del can “Mak” de la Unidad Regional IV y de los canes Franca y Budy de sus pares de General Conesa, que resultaron "de suma importancia para dar con el cuerpo –ya sin vida– del presunto autor del femicidio".

Desde la institución policial manifestaron que "Más allá del dolor y la angustia en la que se vio sumida la región en la medida que se iba conociendo el trágico suceso, bien vale destacar el compromiso de todo el personal de la fuerza de seguridad rionegrina afectado a las distintas tareas asignadas".