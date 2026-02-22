Conmoción en Choele Choel: hallaron muerto al hombre buscado por el femicidio de una mujer de 35 años

El hombre que era intensamente buscado por el crimen de Sofía González fue encontrado sin vida en una zona rural cercana a Choele Choel. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte mientras avanza la causa por femicidio.

El principal sospechoso del femicidio fue encontrado sin vida en una zona alejada del casco urbano. Foto: Archivo.

La búsqueda terminó de la manera más inesperada. El hombre que era señalado como principal sospechoso del femicidio de Sofía González apareció muerto este domingo en un sector rural de Choele Choel , y el caso dio un giro que impacta de lleno en la investigación judicial.

El hallazgo se produjo en una zona de monte ubicada a varios kilómetros del radio urbano, durante un operativo en el que participaban efectivos policiales, personal de la Brigada Rural y perros entrenados para rastreo. Los canes marcaron un punto específico en un área de vegetación cerrada y allí fue encontrado el cuerpo . Según detallaron, su cuerpo fue hallado en la zona conocida como La Media Luna, denominada La Sarandá.

El hombre, identificado como Cristian Damián Cuello , de 39 años, tenía pedido de localización en el marco de la causa que investiga el crimen de la mujer de 35 años, quien habría sido asesinada con un arma blanca.

Un giro que cambia el escenario judicial

La muerte del principal sospechoso modifica el rumbo del expediente. Ahora la Justicia deberá determinar qué ocurrió en sus últimas horas y cómo llegó hasta ese sector alejado.

Si bien entre las hipótesis que se analizan figura la posibilidad de un suicidio, no hay confirmación oficial y serán las pericias forenses las que establezcan las causas del deceso. En el lugar trabajó personal de Criminalística, mientras se ordenaron autopsias y otras medidas clave para esclarecer tanto el femicidio como la muerte del hombre.

La causa continúa abierta y se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones en un caso que mantiene en vilo a toda la región del Valle Medio.

La muerte que conmocionó a Choele Choel

La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel informó que inició una investigación penal bajo la carátula de femicidio, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en una vivienda de la calle Avellaneda al 2300 de esa ciudad del Valle Medio rionegrino.

Se precisó que la víctima fue identificada como Sofía González, de 35 años. Desde el sitio 7enpunto detallaron que la víctima presentaría múltiples heridas de arma blanca en los brazos y el torso. Además,, el cuchillo habría quedado incrustado en la zona del corazón, lo que habría provocado su fallecimiento en el lugar.

En el lugar trabajaron agentes del Cuerpo de Criminalística y personal policial para la recolección de evidencia. Como parte de las diligencias en curso, se han tomado testimonios y se procede por estas horas al análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Asimismo, se dispuso el traslado de la víctima a la Morgue Judicial. Los resultados preliminares de la autopsia permitirán aportar información para determinar las causas del deceso, precisaron fuentes del Ministerio Público fiscal.

En tanto que siguen en marcha diversas medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho, que generó una gran conmoción en la región.