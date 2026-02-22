Sorpresa en plena madrugada: detienen a un joven robando en una iglesia de Cipolletti

El hecho de inseguridad se registró en la madrugada de este domingo en Valcheta al 1600. Personal de la Subcomisaría 79 intervino en la detención.

Un joven fue detenido en la madrugada de este domingo en Cipolletti tras ser sorprendido dentro del predio de una iglesia , donde presuntamente intentaba robar elementos del sistema eléctrico . El hecho generó alarma entre vecinos y terminó con la intervención de la Fiscalía por “robo en flagrancia agravado”.

Todo comenzó cerca de las 5:55, cuando se reportó un disturbio en la zona de calle Valcheta al 1600 . Mientras un móvil policial se dirigía al lugar, un hombre alertó a los efectivos sobre ruidos extraños que provenían del sector trasero de una iglesia ubicada en diagonal, en inmediaciones de las calles Río Negro y El Bolsón.

Al acercarse para verificar la situación, los policías observaron a un joven colgado del paredón, aparentemente intentando darse a la fuga.

Intentaba llevarse cables y había provocado daños en la iglesia

Con la llegada de personas vinculadas a la iglesia, se logró abrir el portón lateral e ingresar al predio. Allí se concretó la aprehensión del sospechoso de 21 años.

De acuerdo a lo constatado en el interior, el joven ya tenía preparados distintos elementos eléctricos para llevárselos y habría provocado daños en el sistema eléctrico del lugar.

Tras la detención, intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes en la escena. El caso fue informado a la Fiscalía de turno, que dispuso el inicio de un legajo preliminar por el delito de robo en flagrancia agravado.

El hecho vuelve a poner en alerta a la comunidad por los reiterados episodios vinculados al robo de cables, una modalidad que en los últimos meses generó importantes pérdidas económicas y trastornos en distintos puntos de la ciudad.

Cuatro detenidos durante un allanamiento en el Alto Valle: secuestraron un arma y droga

Un procedimiento policial terminó con cuatro personas detenidas, el secuestro de un arma de fuego y el hallazgo de una sustancia blanca presuntamente estupefaciente. El operativo se realizó en el marco de una investigación judicial por abuso de arma y generó fuerte movimiento en el sector.

El allanamiento fue llevado adelante por personal del Destacamento 177° de Chacramonte, en trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría 48°, en una vivienda ubicada sobre calle Pública D108, en cercanías de General Roca.

Quiénes fueron detenidos

Durante la diligencia fueron arrestados tres hombres de 20, 23 y 28 años, y una mujer de 31, en cumplimiento de las medidas ordenadas por la autoridad judicial interviniente.

Según se informó oficialmente, en el domicilio los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador, un elemento clave dentro del legajo que se investiga por abuso de arma.

Hallaron una sustancia blanca y convocaron a Toxicomanía

En medio del procedimiento, los uniformados detectaron una sustancia de color blanco, por lo que se convocó a personal de Toxicomanía para realizar las pericias correspondientes. El material fue incautado y será sometido a análisis para determinar su composición.

El operativo se realizó bajo conocimiento de la Fiscalía interviniente y con intervención de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones judiciales para establecer responsabilidades.