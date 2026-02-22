Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio: buscan a su ex pareja

El cuerpo fue hallado en su casa de Choele Choel el sábado por la noche. La víctima, de 35 años de edad, ya fue identificada. Su ex pareja no pudo ser ubicado y es el principal sospechoso.

Personal policial del Gabinete de Criminalística trabajó en la casa donde encontraron el cuerpo de la mujer.

La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel informó que inició una investigación penal bajo la carátula de femicidio, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en una vivienda de la calle Avellaneda al 2300 de esa ciudad del Valle Medio rionegrino.

Se precisó que la víctima fue identificada como Sofía González, de 35 años. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

En el lugar trabajaron agentes del Cuerpo de Criminalística y personal policial para la recolección de evidencia. Como parte de las diligencias en curso, se han tomado testimonios y se procede por estas horas al análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Asimismo, se dispuso el traslado de la víctima a la Morgue Judicial. Los resultados preliminares de la autopsia permitirán aportar información para determinar las causas del deceso, precisaron fuentes del Ministerio Público fiscal.

En tanto que siguen en marcha diversas medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho, que generó una gran conmoción en la región.

Un hombre en el foco de la pesquisa

Radio Municipal de Luis Beltrán (96.5) informó que el cuerpo sin vida de la vecina fue hallado en su casa y que en principio los investigadores se abogaron a entrevistar a las ultimas personas que podrían haber tenido contacto con la joven.

En este marco, el mismo medio indicó que “se buscaba a una persona cercana en distintos puntos”.

Aclararon que si bien en la calle se comentaron distintas versiones, “nada fue confirmado de forma oficial por la policía, ni por el ministerio público fiscal”.

Por su parte el sitio 7enpunto precisó que la persona que se está buscando es su ex pareja "como presunto autor del hecho", aunque la hipótesis aún no habría sido confirmada oficialmente.