Lo golpearon salvajemente y le incendiaron la casa: está internado con fracturas de rostro

Dos sospechosos fueron atrapados en el lugar. Los acusan de haber atacado al residente, quien sufrió heridas graves, y luego provocado el incendio. El robo es una de las hipótesis.

Un hombre fue salvajemente golpeado en el interior de la vivienda donde estaba durmiendo , la que luego fue consumida por un incendio que, se presume, fue intencional.

El incidente ocurrió el sábado por la noche en Cinco Saltos en un inmueble ubicado en la avenida Argentina al 700, en el sector sur de la ciudad y a pocas cuadras de la Ruta Nacional 151.

La víctima, de unos 50 años de edad, fue asistida en el hospital local donde le realizaron curaciones, y luego derivada al de Cipolletti , donde le realizaron una tomografía computada que reveló que sufrió fracturas en el rostro . Aquí quedó internado en observación.

Dos hombres fueron detenidos en el lugar, sospechados de haber participado en el ataque y de haber iniciado las llamas. Uno sería de Cipolletti. Mientras que habría otros dos cómplices que habrían intervenido en el hecho y son intensamente buscados.

La comisario Diana Rodríguez, jefa de la Comisaría 7ta, informó que minutos después de las 23:30 recibieron el llamado de una vecina que alertó que en inmediaciones de su domicilio, en un sector con poca iluminación, se había desatado una gresca entre varios hombres.

De inmediato una patrulla concurrió al lugar y los efectivos se encontraron con un hombre ensangrentado fuera de una casa prefabricada ubicada en un terreno amplio y lleno de maleza que a simple vista luce en situación precaria, y que carece de los servicios de luz y gas.

Los policías convocaron a una ambulancia y mientras esperaban, el herido manifestó que había sido agredido por dos sujetos que lo sorprendieron mientras estaba acostado y le exigían la entrega de dinero.

En ese momento vieron que salían dos sujetos del interior de la vivienda, a quienes lograron demorar en el instante. En tanto que al atacado lo trasladaron al hospital.

Fuego y explosiones

Sin embargo, los uniformados también advirtieron que en el interior se había iniciado un foco de fuego, por lo que convocaron a Bomberos. Además, comenzaron a escuchar una ráfaga de explosiones, producidas por los aerosoles que reventaban por el calor.

Pese al esfuerzo de Bomberos, las llamas se propagaron rápidamente, y se lo adjudican a la cantidad de residuos que el residente acumulaba en el interior del inmueble, en particular latas de aerosol.

Un video publicado por Seny Radio en su Facebook muestra la severidad con que avanzan las llamas, hasta atrapar por completo la estructura edilicia.

Le pedían plata

Rodríguez indicó que pudo entrevistarse con la víctima, quien le relató que había llegado a su casa alrededor de las 22 tras cumplir con su jornada laboral, y que se dispuso a descansar.

Pero en un momento escuchó fuertes ruidos en una de las paredes, que él había arreglado con una especie de parche, y fue sorprendido por dos sujetos que habían irrumpido y le reclamaban la entrega de plata.

Como les aseguró que no tenía un peso, los desconocidos lo arrastraron hasta la vereda, donde había otros dos sujetos y, entre los cuatro, le dieron una feroz paliza.

El hombre aclaró que no los pudo reconocer, imposibilitado por la oscuridad. Agregó que tras sufrir la andanada de piñas y patadas los agresores se retiraron, entonces él le pidió ayuda a una vecina, quien puso en alerta a las autoridades, lo que dio inicio al operativo de rescate.

En cuanto a los dos sujetos sorprendidos en la escena del episodio, pasaron de demorados a detenidos y quedaron imputados por el delito de “robo doblemente agravado en poblado y en banda en concurso real con incendio”, a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Respecto a los otros dos sujetos que habrían participado en el ataque, son intensamente buscados. Rastrean cámaras de seguridad del sector y recaban testimonios de vecinos.

Mientras que Bomberos, tras apagar el fuego, comenzaron a realizar los peritajes de rigor para determinar cómo se inició. El trabajo se debía profundizar con luz natural, dado que la oscuridad limitaba la labor, además de la gran cantidad de basura acumulada. Un dato no escapa: la propiedad no cuenta con luz ni gas, por lo que se descarta una falla en esos servicios. Se afirma así la teoría del hecho intencional.

La comisario destacó que habían dejado una consigna en la casa incendiada, dado que hay riesgos de derrumbes.

Uno de los detenidos sería de Cipolletti

Uno de los dos detenidos tiene domicilio en Cipolletti, y se encontraría en situación de calle. Suponen que se dedica a limpiar vidrios en los semáforos, un oficio conocido popularmente como "trapito". Su cómplice también realizaría la misma labor callejera.

Se presume que ambos irrumpieron a la vivienda de la víctima tras abrir un boquete en una de las paredes de la vivienda, que es de tipo prefabricada. El residente indicó que había colocado un parche en ese lugar.