Dos detenidos por desobedecer medidas judiciales en casos de violencia

Dos hombres fueron arrestados tras incumplir órdenes de restricción de acercamiento en un contexto de conflictos familiares.

La intervención policial en distintos puntos de General Roca volvió a poner en foco el incumplimiento de medidas judiciales vinculadas a casos de violencia de género y familiar . Durante la jornada del viernes, efectivos de la Policía de Río Negro realizaron dos procedimientos que terminaron con la detención de dos hombres que desobedecieron órdenes de prohibición de acercamiento vigentes.

Los hechos, que ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad, se suman a otro episodio reciente registrado días atrás, también en el marco de un conflicto familiar , lo que refuerza la preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección.

El primero de los casos tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia al 1700. Allí, una mujer alertó a la Policía sobre la presencia de su expareja dentro del patio de su domicilio . Al arribar al lugar, el personal de la Comisaría 3° constató la situación y verificó que el hombre se encontraba incumpliendo una medida judicial de prohibición de acercamiento . Ante esta situación, los efectivos procedieron a su inmediata aprehensión y traslado a la unidad policial correspondiente, dando intervención a la Fiscalía en turno.

En General Roca, la policía intervino por la violación a las medidas judiciales que recaían sobre los dos sujetos.

El segundo procedimiento se desarrolló en el sector de Chacramonte, durante un patrullaje preventivo llevado adelante por personal del Destacamento 177°. En ese contexto, los uniformados identificaron a un hombre en las inmediaciones de un domicilio sobre el cual pesaba una medida cautelar de exclusión del hogar y restricción de acercamiento.

Tras constatar la vigencia de la medida judicial, el sujeto fue detenido en el lugar. En ambos casos, la Fiscalía dispuso que los hombres permanezcan alojados mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Desde la fuerza destacaron el rol preventivo de los operativos y la importancia de actuar de manera inmediata ante cualquier incumplimiento, entendiendo que estas medidas buscan resguardar la integridad de las víctimas.

Linea 144 (1).jpg Uno de los casos fue denunciado gracias al llamado de una de las víctimas que alertó al 911. Archivo

Un antecedente reciente que preocupa

Estos hechos no son aislados. El pasado 9 de febrero se registró un episodio de características similares, también en General Roca, que derivó en la detención de otro hombre por violar una restricción judicial.

El procedimiento se inició tras un aviso por un conflicto familiar en la intersección de Villegas y Juana Manso. Al llegar, efectivos policiales se entrevistaron con personal de la Comisaría de la Familia, quienes confirmaron que se trataba de una discusión de pareja en la que existían medidas cautelares vigentes.

En ese contexto, el hombre fue aprehendido y trasladado a la comisaría. Posteriormente, la mujer radicó una presentación formal, lo que activó la intervención de organismos de protección.

Tras el episodio, tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que dispuso el resguardo de tres niños, dos de ellos hijos en común con el hombre detenido. La medida se adoptó debido a que no se trataba de un hecho aislado, sino de una situación reiterada de violencia en el ámbito familiar.

La intervención de SENAF evidenció la gravedad del caso y la necesidad de actuar no solo sobre el agresor, sino también en la protección integral de las víctimas, especialmente cuando hay menores involucrados.

ON - Marcha Ni una menos (11).jpg Por casos de violencia de género, existe disponible la línea 144 que funciona las 24 horas todo el año. Omar Novoa

La importancia de denunciar y actuar a tiempo

Desde las autoridades recordaron que las medidas de prohibición de acercamiento y exclusión del hogar son herramientas de la Justicia para prevenir situaciones de violencia mayores. Su incumplimiento no solo constituye un delito, sino que también representa un alto riesgo para las víctimas. En este sentido, insistieron en la importancia de denunciar cualquier situación de violencia o incumplimiento de medidas judiciales.

Ante una emergencia, se puede llamar al 911, mientras que la línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento las 24 horas para casos de violencia de género.