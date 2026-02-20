Polémica en Cipolletti por una tortuga perdida: por qué nadie quiere que se la devuelvan al dueño

El detalle que indignó a los vecinos en las redes tras el gesto de una joven del Distrito Vecinal que la encontró este viernes, le da refugio y apura al dueño.

Una generosa joven encontró este viernes una tortuga perdida en la calle y le brinda refugio en su casa del Distrito Vecinal de Cipolletti a la espera de que aparezca su dueño. Pero un detalle que se aprecia en la foto que circula por redes sociales indignó a los vecinos y generó polémica . ¿De qué se trata?

“Yo fui al jardín del Distrito Vecinal como a las 14 a retirar a mi nene y a la vuelta la encontré en la calle 523 casi esquina 708 . Estaba pérdida, pobre. Trate de difundir su imagen por redes sociales, algunos portales como Intruso me ayudaron, pero hasta ahora no vino el verdadero dueño”, explicó Rocío a LM Cipolletti .

Sí la visitaron otras personas a las que también se les escapó la tortuga con la esperanza de reencontrarse con su mascota, pero al tenerla cara a cara comprobaron que no era suya. “Han venido a verla pero no eran los dueños, una pena”, agregó la muchacha con angustia.

Plaza Distrito Vecinal - Cipolletti.png La Tortuga apareció cerca del jardín del Distrito Vecinal.

Sobre dónde la tiene y cómo se porta comentó: “Adelante en el patio con tierra la tengo resguardada. Está como que se quiere ir, buscando todo el tiempo la manera de escaparse. Así que le pido al dueño que se apure”.

La mujer indicó que tiene un perro pero por temor a que lastime a la tortuga lo llevó a otro sector de la casa.

“Voy a esperar un rato más y si no hay caso, la llevaré al Complejo La Chacra, que tiene refugios de animales”, adelantó siempre en declaraciones a este portal.

Polémica e indignación

Lo cierto es que un detalle que se observa en la imagen difundida para tratar de que “Manuelita” se reencuentre con su dueño ofuscó a los usuarios de Facebook.

“Tiene como pintado de negro en el caparazón, todos me dicen que no se la devuelva al dueño, pero la verdad que si aparece se la voy a entregar como me gustaría que hicieran si fuera mía. Ojo igual entiendo a lo que apunta la gente”, reflexionó con empatía.

Los vecinos no actuarían igual. Al menos la mayoría: “No se la devuelvas, tiene pintado de negro el centro del caparazón”, opinó Fabiana.

image - 2026-02-20T170630.229 La bella Tortuga de la discordia.

“Que la suelte, ellas son del campo. En esta época salen a recorrer, a tomar agua. A veces andan muchas por estos lados por el calor. No son para tenerlas encerradas”, sostuvo Juli.

“Ese animal está protegido y encima el ignorante le pinta una escama de negro. Deberían llamar a fauna para su protección y recuperación”, criticó Hugo al dueño y dejó su recomendación.

La polémica incluso cruzó el puente: “En Neuquén tenemos una veterinaria especialista, hace poco encontraron una que piso un auto y la salvaron de milagro, estaba embarazada, tenemos que respetar a nuestra fauna, ella está pintada, pobre tortuga”, lamentó Graciela.

Y Franco sostuvo: “Pobrecita, que la dejen en paz. ¿Ese es el dueño? Mejor soltala en el campo... Mirá como la tienen”. En las próximas horas seguramente habrá novedades respecto a un caso que despertó mucha bronca en nuestra ciudad. Manuelita vive en Cipolletti pero está perdida. ¿De quién será?