Llega La Saladita, comerciantes estallan de la bronca y los vecinos se meten en la polémica

Tensión en la zona por una lucha de intereses. Los comerciantes denuncian competencia desleal y los consumidores también opinaron.

La Saladita llega a Allen y hay polémicas con referentes de comercios.

Tensión y polémica en Allen . La anunciada llegada de la feria La Saladita a la vecina ciudad , prevista para este viernes, sábado y domingo en el sector de Ruta Provincial 65 y acceso Martín Fierro , generó preocupación y malestar entre comerciantes locales, quienes comenzaron a manifestar su rechazo a través de distintos grupos de WhatsApp y evalúan presentar un reclamo formal ante el Municipio.

Para los comerciantes de la ciudad, la instalación de la feria representa una situación de competencia desleal frente a los negocios habilitados que desarrollan su actividad de manera permanente en Allen .

Los referentes del sector sostienen que deben afrontar el pago de impuestos, tasas municipales, servicios y otros costos operativos , además de cumplir con las normativas vigentes para mantener sus locales en funcionamiento. En ese contexto, remarcan que la actividad comercial atraviesa un período complejo, marcado por una significativa caída en las ventas.

“Muchos comercios están haciendo un gran esfuerzo para sostenerse abiertos y cumplir con todas las obligaciones”, señalaron algunos comerciantes en los intercambios que circularon en redes sociales y grupos de mensajería.

Pedido de información al Municipio por la Saladita

Otro de los puntos que genera inquietud entre los comerciantes está vinculado a la situación administrativa de la feria. En ese sentido, solicitan que las autoridades municipales informen públicamente si “La Saladita” cuenta con la habilitación y las autorizaciones correspondientes para desarrollar su actividad durante el fin de semana.

La Saladita .jpg La Saladita llega a Allen y hay polémicas con referentes de comercios.

Además, plantean la necesidad de conocer bajo qué condiciones fue autorizada su instalación o, en caso contrario, si se trata de una actividad que no reúne los requisitos exigidos por la normativa local.

Un debate que crece en la ciudad

La llegada de la feria ya comenzó a generar debate en distintos sectores de Allen. Mientras algunos vecinos valoran la posibilidad de acceder a productos a precios más económicos, comerciantes locales advierten sobre el impacto que este tipo de iniciativas puede tener en la economía de los negocios establecidos.

Por el momento, se espera una definición o comunicación oficial por parte del Municipio respecto a la situación de la feria y los planteos realizados por el sector comercial. Entretanto, la polémica continúa sumando opiniones y abre una discusión sobre las condiciones de competencia y el desarrollo de la actividad económica en la ciudad.

Trabajos de fiscalización en "La Saladita" La Saladita llega a Allen y hay polémicas con referentes de comercios.

Hay quienes defiende a La Saladita (en redes sociales son mayoría) y otros que se ponen en la piel de los comerciantes.

"Los comerciantes se quejan y ellos te arrancan la cabeza con los precios y la gente termina comprando la ropa en otra ciudad y está feria va estar seguramente una vez", indicó Javier en el Diario de Allen.

En ese mismo sentido, Julián opinó: "Qué competencia desleal si toda la ropa la traen de CABA, al mismo precio y acá la venden como si fuera importada, si todos viajan a comprar con el chino regalaría, dejen vivir loco, dale que el sol sale para todos".

"Son 3 días nomás que podemos comprar algo a precio y no pagar lo que en Allen se les canta. Por eso todos se van a otro lado a comprar por los precios muy altos que hay en Allen", expuso su mirada otra vecina.

También varios comerciantes expusieron su realidad. La polémica continúa.