Detectaron un vehículo sospechoso en Fernández Oro y el operativo dio un giro inesperado

Las cámaras del 911 activaron un procedimiento policial que terminó con un hallazgo clave y la intervención de la Justicia.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 26° de Fernández Oro.

Un nuevo procedimiento del sistema 911 RN Emergencias permitió detectar en Fernández Oro un automóvil sospechoso que circulaba por las calles de la ciudad, lo que derivó en un rápido operativo policial y en el secuestro del vehículo.

Todo comenzó durante la tarde del viernes, cuando un operador del Centro de Monitoreo observó, a través de las cámaras de videovigilancia, el desplazamiento de un Fiat Palio por la calle Primeros Pobladores .

Tras realizar las consultas en las bases de datos oficiales, se confirmó que el rodado, radicado en la provincia de La Pampa , registraba un pedido de secuestro dispuesto por la Justicia.

El operativo y la identificación de los ocupantes

Con la información aportada por el 911, se coordinó un procedimiento entre la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y efectivos de la Comisaría 26° de Fernández Oro.

Los uniformados localizaron el vehículo e identificaron a sus dos ocupantes: un hombre con domicilio en Puente 83 y otro residente en la ciudad de Neuquén.

Estefania Petrella

Si bien ninguno presentaba pedidos de captura o requerimientos judiciales vigentes, durante las averiguaciones surgió que uno de ellos registraba antecedentes en una causa vinculada a la falsificación de documentación de automotores, información que fue incorporada a las actuaciones.

El vehículo quedó secuestrado

Como parte del procedimiento intervino también personal de Tránsito Municipal, que verificó la situación administrativa y judicial del automóvil.

Finalmente, debido a la documentación irregular y al pedido de secuestro vigente, el Fiat Palio fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

La tecnología, otra vez clave

Desde la Policía destacaron que el procedimiento fue posible gracias al trabajo preventivo del sistema 911 RN Emergencias, que permitió detectar el vehículo mediante las cámaras de videovigilancia y coordinar rápidamente la intervención de los efectivos en el lugar.

El caso volvió a poner de manifiesto la importancia del monitoreo en tiempo real y del trabajo conjunto entre el Centro de Monitoreo, la Policía de Río Negro y los organismos municipales para reforzar las tareas de prevención en la región.

Detectaron en Cipolletti una camioneta con pedido de secuestro en Neuquén

La intervención del sistema de videovigilancia del 911 RN Emergencias permitió localizar en Cipolletti una camioneta con pedido de secuestro vigente solicitado por la Justicia de Neuquén. El procedimiento se inició con un seguimiento en tiempo real y derivó en la rápida intervención policial.

El episodio comenzó poco después de las 18 del jueves, cuando operadores del centro de monitoreo identificaron la circulación de una Volkswagen Amarok en la zona de Circunvalación y Alem. La situación llamó la atención y motivó una verificación inmediata.

Tras consultar los sistemas oficiales, los operadores confirmaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente, lo que activó el protocolo de actuación. A partir de ese momento, se coordinó la intervención con personal policial para ubicar la camioneta.

Operativo en Cipolletti y localización del vehículo

Con la información aportada por el 911, un móvil de la Comisaría 24° desplegó un operativo de localización en distintos puntos de la ciudad. La búsqueda se concentró en el área donde había sido detectado el rodado minutos antes.

Finalmente, la camioneta fue interceptada en la intersección de José María París y Lago Hess. En ese lugar, los efectivos lograron detener la marcha del vehículo y proceder a la identificación de la persona que lo conducía.