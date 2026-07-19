La Policía rionegrina detuvo a un hombre por el intento de robo a una sucursal del Banco Nación

El sonido de la alarma alertó a efectivos que hacían recorridas de prevención. El sospechoso había accedido al sector de las cajas y causado un gran desorden.

La Policía de San Antonio Oeste atrapó a un sujeto acusado de intentar robar en el banco Nación. La alarma se había actividado y el sonido alertó a los uniformados.

Un hombre acusado de haber intentado robar en la sucursal del Banco Nación de San Antonio Oeste fue atrapado por una patrulla de policías de la Comisaría 7ma, que llegó al lugar alertado por el sonido de la alarma que se había activado.

La detención se realizó el sábado por la noche en el histórico edificio ubicado en la esquina de Yrigoyen y Carlos Pellegrini, a una cuadra de la costa de la ría.

La intervención se produjo cuando efectivos que realizaban tareas preventivas advirtieron la alarma de la sede bancaria actuaron de inmediato, “evitando que el ilícito pudiera concretarse”, destacaron fuentes del gobierno provincial.

El procedimiento, se precisó, comenzó mientras un móvil policial recorría la zona como parte de las acciones habituales de prevención. Al escuchar la estridencia del sistema de seguridad, los efectivos se dirigieron sin demora hasta el edificio, donde encontraron al sospechoso en el sector de ingreso.

Conocido en el ambiente delictivo

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó desprenderse de un manojo de llaves que llevaba entre sus pertenencias. En ese momento, los uniformados también constataron que uno de los vidrios del acceso estaba roto, una situación que reforzó la hipótesis de ingreso con fines delictivos.

El delincuente fue apresado y quedó inmediatamente a disposición de la fiscalía de turno, quien dispuso su detención por el delito de "tentativa de robo en flagrancia" y ordenó el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

Posteriormente, personal especializado del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones trabajó en la sucursal para preservar y relevar evidencia. Una vez habilitado el acceso por parte del responsable del banco -cuya vivienda se encuentra al lado-, se detectó desorden en distintos sectores y signos de manipulación en las cajas, elementos que serán incorporados a la investigación para determinar el alcance del hecho.

Según trascendió, el sujeto es conocido el ámbito delictivo de la localidad portuaria. No se descarta que hubiera estado bajo los efectivos de estupefacientes.