Detectaron en Cipolletti una camioneta con pedido de secuestro en Neuquén: así fue el operativo

El sistema de monitoreo de 911 permitió localizar al rodado. Una mujer fue identificada mientras conducía la Amarok.

La policía logró recuperar en Cipolletti una camioneta con pedido de secuestro desde Neuquén.

La intervención del sistema de videovigilancia del 911 RN Emergencias permitió localizar en Cipolletti una camioneta con pedido de secuestro vigente solicitado por la Justicia de Neuquén. El procedimiento se inició con un seguimiento en tiempo real y derivó en la rápida intervención policial.

El episodio comenzó poco después de las 18 del jueves, cuando operadores del centro de monitoreo identificaron la circulación de una Volkswagen Amarok en la zona de Circunvalación y Alem. La situación llamó la atención y motivó una verificación inmediata.

Tras consultar los sistemas oficiales, los operadores confirmaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente , lo que activó el protocolo de actuación. A partir de ese momento, se coordinó la intervención con personal policial para ubicar la camioneta.

El centro de monitoreo de Cipolletti funciona las 24 horas.

Operativo en Cipolletti y localización del vehículo

Con la información aportada por el 911, un móvil de la Comisaría 24° desplegó un operativo de localización en distintos puntos de la ciudad. La búsqueda se concentró en el área donde había sido detectado el rodado minutos antes.

Finalmente, la camioneta fue interceptada en la intersección de José María París y Lago Hess. En ese lugar, los efectivos lograron detener la marcha del vehículo y proceder a la identificación de la persona que lo conducía.

Identificación de la conductora y avance de la causa

Durante el procedimiento, la Policía identificó a la conductora como una mujer de 37 años, con domicilio en Cipolletti. En paralelo, se realizaron las verificaciones correspondientes sobre el vehículo para confirmar su situación judicial.

Las consultas permitieron establecer que la camioneta estaba vinculada a una investigación por delitos económicos que tramita la Justicia de Neuquén. Ante esta situación, se avanzó con las actuaciones de rigor y el secuestro del rodado.

El caso puso en evidencia la articulación entre los sistemas de seguridad de Río Negro y Neuquén, así como la importancia de la tecnología aplicada a la prevención del delito. La detección temprana resultó clave para concretar el operativo.

Fuentes vinculadas al procedimiento destacaron que la intervención se logró gracias al monitoreo constante y la rápida comunicación entre los operadores del 911 y los móviles policiales desplegados en la ciudad.

Otro procedimiento exitoso en Río Colorado

En paralelo, otro operativo realizado en Río Colorado volvió a mostrar la eficacia del sistema de videovigilancia. En ese caso, un hombre con pedido de captura fue detenido tras un seguimiento que se extendió por pocos minutos.

El procedimiento se inició cuando operadores del 911 observaron a un hombre que circulaba en bicicleta por la zona de avenida República Española y San Martín. A partir de allí, comenzaron un seguimiento visual detallado.

Mientras el sospechoso avanzaba por distintas calles, los operadores informaban en tiempo real a los efectivos policiales sobre su ubicación, vestimenta y recorrido. Esta coordinación permitió orientar el despliegue en el terreno.

En simultáneo, desde el propio centro de monitoreo se realizó la verificación de identidad en los sistemas oficiales. La consulta confirmó que el hombre tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia.

Detención en apenas 11 minutos

Con esa información, los efectivos lograron interceptar al sospechoso sobre calle San Martín. Desde la detección inicial hasta la detención transcurrieron apenas 11 minutos, lo que evidenció la efectividad del operativo conjunto.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 11 de Río Colorado, donde quedó detenido a disposición de la Justicia. Se aguarda ahora la realización de la audiencia correspondiente para avanzar en su situación procesal.