Salió de la cárcel y en cinco días volvió a caer por un intento de robo

A pocos días de salir de prisión, un hombre fue detenido tras ingresar por el techo de un supermercado e intentar robar computadoras y tablets.

El hombre que intentó robar en un supermercado, había quedado en libertad hace cinco días.

Apenas cinco días después de haber recuperado la libertad, un hombre con un amplio prontuario volvió a ser detenido en Allen , esta vez mientras intentaba cometer un robo en un supermercado durante la madrugada del jueves.

Se trata de Víctor Daniel Gutiérrez Villalobos , de 48 años, conocido como “Chileno”, quien fue sorprendido en el interior de una sucursal de la Cooperativa Obrera tras haber ingresado al local mediante un boquete realizado en el techo.

El hecho ocurrió entre las 5 y las 5:20 de la mañana en el comercio ubicado sobre calle Jujuy 17. La rápida intervención del personal de la Comisaría 6ª permitió frustrar el delito y detener al sospechoso en el lugar.

Desde el Servicio Penitenciario Provincial confirmaron que el hombre había agotado su condena el sábado 11 de julio, bajo la órbita del Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de Cipolletti, lo que evidencia una reincidencia casi inmediata.

Empleados de la firma de la sucursal de Allen descubrieron al ingresar a trabajar este jueves por la mañana que habían ingresado ladrones. ANAllen

Un modus operandi repetido

De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado escaló hasta el techo del supermercado, rompió la chapa y generó una abertura en la pared del sector este para ingresar al interior del edificio.

Una vez dentro, preparó una valija con cuatro notebooks y dos tablets que se encontraban en exhibición, con la intención de sustraerlas. Sin embargo, el sistema de alarmas del comercio se activó y alertó a la Policía.

La fiscal del caso, Natalia Pascual, detalló que el accionar del sospechoso responde a una modalidad ya conocida en su historial delictivo, vinculada a ingresos por techos y boquetes en locales comerciales.

Según se pudo establecer, en los días previos al intento de robo el hombre había sido registrado por cámaras de seguridad mientras merodeaba el interior y el exterior del supermercado, realizando observaciones del lugar.

El hombre venía de cumplir una condena por robos en Cipolletti. Estefania Petrella

Antecedentes y condenas previas

Las primeras diligencias confirmaron que Gutiérrez Villalobos cuenta con antecedentes en distintas provincias del país y domicilio en Puerto Madryn. En Río Negro ya había sido condenado por robos agravados cometidos en Cipolletti.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en marzo de 2022, cuando junto a otro individuo ingresó por el techo de un comercio de electrodomésticos ubicado sobre calle San Martín.

En aquella oportunidad, tras realizar un boquete en la estructura, ambos delincuentes lograron acceder al depósito, inutilizar sistemas de seguridad y sustraer diversos elementos de alto valor, como celulares, notebooks y accesorios electrónicos.

Dos días después intentaron repetir la maniobra en una joyería de la misma ciudad, aunque la activación de la alarma frustró el robo y los obligó a huir sin concretar el delito.

El Ministerio Público Fiscal ordenó nuevamente la prisión para el hombre por cuatro meses.

La investigación y las pruebas

El Ministerio Público Fiscal sostuvo la imputación con diversas pruebas recolectadas tras el hecho ocurrido en Allen. Entre ellas, la denuncia del representante de la Cooperativa Obrera y los informes del Gabinete de Criminalística.

También se incorporaron fotografías que evidencian los daños en el techo y en la pared del depósito, así como la intervención de la Brigada de Investigaciones que permitió secuestrar una mochila con herramientas utilizadas en el intento de robo.

Además, se sumaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se observa al imputado en los días previos dentro y fuera del comercio, lo que refuerza la hipótesis de una planificación previa.

El acta de procedimiento policial, el croquis del lugar y la detención en flagrancia completan el conjunto probatorio presentado por la fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos.

Prisión preventiva y nueva causa

El juez de Garantías interviniente, Julio Martínez Vivot, tuvo por formulados los cargos bajo la calificación de tentativa de robo agravado por escalamiento y efracción, y ordenó la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses.

La fiscalía fundamentó el pedido en los antecedentes penales del imputado, señalando que se trata de la quinta reincidencia, lo que incrementa el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación.

Por su parte, el defensor oficial Juan Pablo Chirinos no se opuso ni a la formulación de cargos ni a la medida cautelar, tras reconocer la solidez de la evidencia reunida en esta etapa inicial del proceso.