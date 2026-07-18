Detenido por violar la perimetral: lo encontraron dentro de la casa de la víctima

Un hombre con prohibición de acercamiento, fue detenido por la policía de Río Negro tras un alerta de la mujer al 911.

Un hombre fue detenido por violar la restricción perimetral de un domicilio en Viedma.

Un hombre fue detenido luego de ser encontrado dentro del domicilio de una mujer que contaba con una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente. El procedimiento se activó tras un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre un episodio de violencia.

El hecho generó un importante despliegue policial y puso nuevamente en foco la problemática de la violencia intrafamiliar , así como la efectividad de las medidas cautelares dictadas por la Justicia para proteger a las víctimas en situaciones de riesgo.

Todo comenzó pasado el mediodía del viernes, cuando una comunicación al 911 advirtió sobre un presunto episodio de violencia en el ámbito familiar. Según se informó, la mujer involucrada indicó que el hombre podría encontrarse armado dentro de la vivienda.

A partir de esa advertencia, personal policial se trasladó rápidamente al lugar señalado para verificar la situación.

La intervención policial en el domicilio

Al arribar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien confirmó que había realizado una denuncia días antes en el marco de la normativa vigente de protección contra la violencia familiar. Además, señaló que existía una orden judicial que impedía al hombre acercarse a ella.

El procedimiento tuvo lugar en un departamento ubicado sobre la calle Laguna del Juncal, en la ciudad de Viedma. Allí, los uniformados constataron la situación y comenzaron a tomar medidas preventivas para resguardar a la denunciante.

Un segundo llamado y la aprehensión

Minutos después de la primera intervención, la situación volvió a escalar. La mujer se comunicó nuevamente con la Policía para advertir que el sospechoso había regresado al domicilio, incumpliendo la medida judicial vigente.

Ante esta situación, los efectivos acudieron otra vez al lugar y encontraron al hombre dentro de la vivienda. Frente a la presunta violación de la orden de restricción, procedieron a su aprehensión preventiva por desobediencia judicial.

Durante el operativo, el personal policial llevó adelante un rastrillaje en el interior del inmueble y realizó una requisa preventiva con el objetivo de localizar el arma de fuego mencionada en el llamado inicial.

Sin embargo, pese a la intensidad del procedimiento, el resultado fue negativo. No se logró encontrar ningún arma en el lugar, lo que será un elemento a tener en cuenta en el avance de la causa judicial.

El rol de la Fiscalía y los pasos a seguir

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y quedó a cargo de la investigación. Uno de los puntos centrales será determinar si el hombre había sido debidamente notificado de la medida cautelar que le prohibía acercarse a la mujer.

Este aspecto resulta clave, ya que permitirá establecer si se configura el delito de desobediencia judicial. En función de esa verificación, se definirán los pasos procesales y la eventual imputación correspondiente.

Si sos víctima de violencia de género, podes comunicarte gratis al 144 o 911 las 24 h todo el año.