Imputaron al joven que andaba con dos pistolas cargadas en el festejo mundialista y lo vigilarán por GPS

Lo apresaron en una pelea en el centro cipoleño. La Fiscalía pidió dejarlo en preventiva, pero la defensa se opuso alegando que no tiene antecedentes.

El joven de 24 años detenido en Cipolletti con dos armas de fuego y más de 30 balas. Lo imputó la Justicia y lo vigilarán por GPS.

Imputaron al hombre de 24 años que fue detenido con dos armas de fuego cargadas el miércoles por la tarde en la zona céntrica de Cipolletti donde se desarrollaban los multitudinarios festejos por el triunfo de la Selección Argentina. Sin embargo, quedó en libertad y será monitoreado con una tobillera GPS.

Los cargos se los formularon en una audiencia realizada durante la mañana de este jueves en los tribunales locales.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, que coincide con lo informado desde el gobierno provincial, el joven fue atrapado por personal de la Comisaría Cuarta durante un disturbio que se desató en la calle Roca 550 alrededor de las 19:20.

Llevaba una riñonera, y en su interior tenía una pistola calibre 9 milímetros, con número de serie suprimido, con un almacén cargador removible y catorce cartuchos metálicos compatibles del mismo calibre, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

“La otra es de puño, tipo semiautomática, simple y doble acción, también sin número serie - ya que está borrada - con un almacén cargador removible y ocho cartuchos”, explicó la fiscal Eugenia Vallejos.

Las pruebas en su contra

Entre el sustento probatorio mencionado para esta instancia, el Ministerio Público Fiscal enumeró el acta de procedimiento policial, de detención y el secuestro de los elementos. Además la pericia armera concretada tras la solicitud fiscal de la intervención del Gabinete de Criminalística, que constató el tipo de arma y que estaban aptas para el disparo.

Luego, la fiscalía solicitó que se mantenga la detención del imputado, “ya que hubo un intento de impedir el correcto procedimiento policial, proporcionó datos falsos. Además se trata de un hecho con una calificación legal grave”, explicó la representante fiscal interviniente.

La defensora penal pública, Alfonsina Stular, que asistió al imputado durante esta audiencia se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva. “Nuestro asistido es la primera vez que está sometido a proceso, se ha constatado que cuenta con arraigo, tiene un trabajo, por eso solicitamos que se disponga la libertad con tobillera electrónica”, expresó la defensora.

“Además el señor no cuenta con antecedentes penales, no tiene posibilidades de evadirse del accionar de la justicia, y las armas se han puesto a resguardo”, agregó la defensa.

Finalmente, la jueza de Garantías, María Agustina Bagniole, tuvo por formulados los cargos en los mismos términos fiscales, solicitó aclaraciones a las partes, y resolvió que se le coloque al hombre un dispositivo GPS, que la libertad sea monitoreada a través de la tobillera, además debe presentarse de manera semanal en fiscalía por el plazo de tres meses. Todo bajo apercibimiento de que si hay alguna de estas medidas que no cumple, la fiscalía podrá solicitar una más gravosa.