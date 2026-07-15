Cipolletti explota tras el triunfo histórico ante Inglaterra: las mejores fotos de un festejo inolvidable

Miles de vecinos coparon el centro para celebrar la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. Mirá la fotogalería de una tarde histórica.

Cientos de cipoleños coparon el centro para festejar el triunfo histórico de la Selección Argentina. Fotos: Antonio Spagnuolo.

La clasificación de la Selección argentina a la final de l Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Cipolletti . Apenas el árbitro marcó el final del partido ante Inglaterra , miles de hinchas salieron a las calles para celebrar una victoria que quedará grabada para siempre.

La tradicional esquina de Roca y España , frente a la plaza San Martín, volvió a convertirse en el punto de encuentro de una multitud que llegó con banderas, camisetas, bombos, bengalas y mucho aliento para festejar el histórico 2-1 conseguido por el equipo de Lionel Scaloni.

Argentina consiguió una clasificación épica. Inglaterra se había puesto en ventaja a los 10 minutos del segundo tiempo con un gol de Anthony Gordon , pero cuando el partido parecía escaparse aparecieron los campeones .

Enzo Fernández igualó a los 40 minutos y, ya en tiempo de descuento, Lautaro Martínez desató la locura con el 2-1 que metió a la Albiceleste en su segunda final mundialista consecutiva.

El próximo domingo, desde las 16 (hora argentina), el seleccionado nacional buscará defender el título frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Una marea celeste y blanca en el corazón de Cipolletti

Como ocurrió en cada gran alegría de la Selección, el centro de la ciudad se transformó en una enorme celebración. Familias enteras, grupos de amigos y cientos de jóvenes coparon las calles con cánticos, bocinazos y banderas argentinas.

La fiesta comenzó apenas terminó el partido y se espera que continúe durante toda la tarde y buena parte de la noche. Aunque no solo se concentran los vecinos en el centro. En distintos puntos de la ciudad se vieron a cipoleños festejando el triunfo histórico.

Fotogalería: así se vivió el festejo en Cipolletti

Las calles desbordadas de hinchas, las banderas flameando y la emoción de una ciudad que volvió a ilusionarse con levantar la Copa del Mundo quedaron reflejadas en estas imágenes.

Mirá las mejores fotos de una jornada histórica para el fútbol argentino y para Cipolletti.