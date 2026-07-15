Tarde para el asado, temprano para la picada: qué pueden comer los cipoleños para el Argentina- Inglaterra

El fixture del Mundial nos dejó vivir el fútbol en distintos momentos del día. ¿Cómo ganarle a los nervios? Los detalles y consejos en esta nota.

En la previa del duelo por las semis del Mundial 2026, existen distintos tips para alimentarse saludablemente y no sufrir más de la cuenta.

Hay horarios que son lógicos para sentarse a comer, y después están los que nos impone el Mundial 2026, por ejemplo este miércoles a las 16, cuando Argentina enfrente a Inglaterra. Prender el fuego para un asado a mitad de tarde resulta inviable, sobre todo en un contexto donde la economía hogareña exige evitar los excesos. Al mismo tiempo, adelantarse con la clásica picada salada se presenta como una alternativa demasiado prematura si el objetivo final es llegar a la cena sin malestar estomacal.

¿Qué nos queda entonces ? Podríamos poner la pava, pero seamos honestos: acá no somos ingleses para tomar el té .

Para sobrevivir al "limbo de la tarde" sin terminar con un ataque de acidez antes del pitazo final, en LM Cipolletti armamos la táctica y estrategia de la "picada de transición": trucos rápidos, económicos y bien valletanos para ganarle a la ansiedad de la pantalla.

El "hambre de los nervios": el verdadero rival a vencer

El principal enemigo en esa franja horaria no es el rival de turno, sino el "picoteo inconsciente". En un partido tan importante como el que enfrentará la Selección Argentina por la semifinal del Mundial 2026, se ve de todo y suele pasar que ante el estrés, comamos lo primero que tenemos a mano, por lo general, snacks ultraprocesados que compramos a las apuradas, fiambres, embutidos y comidas mayormente altas en sodio. Por defecto, esto genera sed y por una cuestión cultural, acá aparecen las gaseosas y el alcohol.

Para ganarle a esa ansiedad de masticar sin arruinar el sistema digestivo, el secreto está en buscar alimentos que den la misma sensación de "crocante" pero que sean más amigables con el cuerpo.

La "picada híbrida": qué poner sobre la mesa a la tarde

En diálogo con LM Cipolletti, la nutricionista Sol Contreras aporta ideas para quienes no quieren una merienda clásica pero tampoco buscan terminar cenando a las seis de la tarde.

Para la especialista, la clave absoluta es el "picoteo inteligente". Recomienda no saltearse comidas y tener a mano colaciones simples como:

Frutas de estación o frutos secos.

Yogur natural.

Bastones listos de verduras crudas (zanahoria, apio o pepino).

Chips de manzana: Rodajas de manzana deshidratadas y horneadas. Son crujientes y sin agregados de conservantes. Son comercializados como un snack saludable, apto para celíacos (Sin TACC).

Pinchos en lugar de fiambre: El salame y la mortadela a las cinco de la tarde caen como una bomba para encarar la noche. Una opción superadora es armar pinchos rápidos combinando dados de queso semiduro, aceitunas, huevos duros y tomates cherry. Se mantiene el ritual del sabor salado pero se reduce a la mitad el sodio y las grasas pesadas.

La hora del dip casero: En lugar de untar galletitas de agua industriales, la táctica es cortar bastoncitos de zanahoria o apio bien crocantes para untar en un bol con queso crema y verdeo picado. El crujido de la verdura cruda es el mejor ansiolítico natural para descargar los nervios del partido, y el aderezo le da ese toque que la tarde exige.

La especialista, hace hincapié en que un partido dura 90 minutos pero la pesadez puede durar hasta dos días y, en este sentido, destaca la importancia de cuidar el cuerpo desde múltiples enfoques.

Que la ''pausa de hidratación'' se haga presente

Por último, hay un factor clave que solemos pasar por alto en casa: la hidratación. Tomar agua durante los 90 minutos es vital por tres razones:

Ayuda a regular la digestión de lo que picoteamos.

Calma la ansiedad típica del partido.

Evita que el cerebro confunda la deshidratación con el hambre y nos empuje a comer de más por los nervios.

"La idea es disfrutar frente a la pantalla y darnos un gusto con lo que ponemos en la mesa, pero no hay que tirar todo por la borda y boicotear el bienestar de la semana por los nervios de un partido", concluye la nutricionista cipoleña Sol Contreras.

¡Aguanten, corazones, aguanten!: cómo cuidar la salud cardíaca durante el Mundial 2026

En diálogo con LM Cipolletti, el médico cardiólogo, Pablo Schvartzman, especialista en cardiología clínica de Leben Salud, explicó qué los partidos de alta intensidad emocional generan una respuesta fisiológica normal: aumenta la adrenalina, la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

En personas con enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo, esto puede favorecer la aparición de complicaciones. Por eso, además de alentar a la Selección, también es importante cuidar nuestra salud. Se recomienda cumplir con la toma de medicación, hidratarse, moderar el consumo de alcohol y evitar el tabaco. También, se insta a prestaratención a síntomas como dolor en el pecho, falta de aire o palpitaciones.