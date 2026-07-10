¡Aguanten, corazones, aguanten!: cómo cuidar la salud cardíaca durante el Mundial 2026

El Mundial se vive con el pulso a mil y el estrés cuando juega Argentina es casi inevitable. Qué medidas tomar para cuidarse sin dejar de alentar.

Cada partido de la Selección Argentina despierta una enorme carga emocional , pero esa intensidad también puede impactar en la salud cardiovascular. Hay un fenómeno silencioso que ocurre en el cerebro mientras miramos la pantalla. No somos testigos lejanos; estamos ahí.

En diálogo con LM Cipolletti, el médico cardiólogo, Pablo Schvartzman , especialista en cardiología clínica de Leben Salud , explicó qué sucede con el estrés de un partido de fútbol. La ansiedad y la adrenalina que generan estos encuentros pueden aumentar el riesgo de complicaciones, especialmente en personas con enfermedades cardíacas o factores de riesgo .

En el caso de las personas que tienen factores de riesgo, es importante resaltar que las emociones fuertes siempre deben ser monitoreadas y en este sentido, agregó que ''tener todos los todos los chequeos cardiovasculares respectivos hechos es sinónimo de tener una tranquilidad, no una certeza''.

Corazón delator

Los síntomas de alarma que hay que tener en cuenta son, principalmente, el dolor de pecho. Schvartzman insiste en que "por las dudas, no hay que minimizarlo, no hay que dejarlo pasar''. Si bien puede no ser nada, puede ser emocional ante una situación de estrés, también, en personas con factores de riesgo, puede ser un aviso de que se está teniendo un evento coronario". Por eso, recomendó dejar de lado la actividad que se esté realizando y acudir a un servicio de emergencia, sobre todo si el dolor dura más de 10 a 20 minutos.

El otro síntoma frecuente es la sensación de palpitaciones, calor, dolor de cabeza o dolor de cuello. Según el cardiólogo, todas estas son señales de una respuesta exagerada del organismo frente a un evento de estrés, que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Por eso, remarcó la importancia de no dejar de controlarse la presión.

Evitar excesos

En Argentina el fútbol es mucho más que solo deporte y, mucho más, en época de mundial. Detrás del fútbol existe un folclore que une familias enteras, grupos de amigos y hasta desconocidos en busca de una alegría. A tono con este encuentro social, el rol de las comidas y la bebida, se transforma en muchos casos, en una cábala.

Consulado por los hábitos que pueden aumentar el riesgo durante un encuentro, el especialista detalló que tanto el alcohol como el tabaquismo son sustancias que sobre todo se incrementan en esos momentos de estrés porque una parte pierde la noción de lo de lo que está consumiendo debido a que su concentración pasa por otro lado.

En la misma línea, colocó a las bebidas energéticas que, al ser estimulantes ante una situación como esta, quedaría contraindicadas en los pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Lo mismo sucede con las las comidas altas en sodio.

Se recomienda a la comunidad que ante síntomas como dolor torácico, falta de aire, mareos o palpitaciones persistentes, se aleje a la persona de la situación de estrés, solicitar asistencia médica de inmediato y evitar la automedicación. La prevención y la rápida consulta siguen siendo las mejores herramientas para disfrutar del fútbol sin poner en riesgo la salud.