Una plataforma de streaming sorprendió con una novedad: sumó series y documentales del CONICET a su catálogo

La plataforma incorporó producciones sobre ciencia argentina. Hay documentales sobre vino, océanos, ambiente y una serie sobre investigaciones.

La iniciativa forma parte de una alianza entre ambas instituciones y prevé que, con el tiempo, se sumen nuevas producciones al catálogo.

Los usuarios de Flow tienen desde ahora una nueva opción para ver contenidos nacionales . La plataforma de streaming incorporó una selección de documentales y series producidos por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) , con el objetivo de acercar el trabajo científico argentino a un público más amplio.

La iniciativa forma parte de una alianza entre ambas instituciones y prevé que, con el tiempo, se sumen nuevas producciones al catálogo.

Entre los títulos que ya pueden verse en Flow se encuentra la serie "Donde nace el conocimiento" , que muestra el trabajo de investigadores argentinos en distintas áreas.

Además, se incorporaron varios documentales de CONICET Documental, entre ellos:

"Hacer vino en el desierto" , que cuenta cómo fue posible desarrollar la vitivinicultura en regiones áridas del país.

"Campaña Cero" .

"Georgias, la cordillera sumergida" .

"Estación Agujero Azul".

La programación también incluye contenidos vinculados con las ciencias de la Tierra, el ambiente, la oceanografía, la astronomía y las expediciones científicas en territorios remotos.

Ciencia argentina al alcance de más personas

Desde el CONICET destacaron que el acuerdo busca ampliar la comunicación pública de la ciencia y acercar las investigaciones a nuevas audiencias mediante una plataforma de gran alcance.

Según explicaron, las producciones muestran cómo distintas disciplinas científicas contribuyen a generar conocimiento sobre el país y a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

El catálogo seguirá creciendo

La alianza entre el organismo científico y Flow no se limitará a los contenidos ya disponibles.

Las instituciones confirmaron que trabajarán en nuevas producciones audiovisuales y que, de manera progresiva, se incorporarán más documentales y series de CONICET Documental, ampliando la oferta para quienes buscan contenidos educativos y de divulgación científica.