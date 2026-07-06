Una plataforma de streaming sorprendió con una novedad: sumó series y documentales del CONICET a su catálogo
La plataforma incorporó producciones sobre ciencia argentina. Hay documentales sobre vino, océanos, ambiente y una serie sobre investigaciones.
Los usuarios de Flow tienen desde ahora una nueva opción para ver contenidos nacionales. La plataforma de streaming incorporó una selección de documentales y series producidos por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con el objetivo de acercar el trabajo científico argentino a un público más amplio.
La iniciativa forma parte de una alianza entre ambas instituciones y prevé que, con el tiempo, se sumen nuevas producciones al catálogo.
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Qué contenidos ya están disponibles
Entre los títulos que ya pueden verse en Flow se encuentra la serie "Donde nace el conocimiento", que muestra el trabajo de investigadores argentinos en distintas áreas.
Además, se incorporaron varios documentales de CONICET Documental, entre ellos:
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"Hacer vino en el desierto", que cuenta cómo fue posible desarrollar la vitivinicultura en regiones áridas del país.
"Campaña Cero".
"Georgias, la cordillera sumergida".
"Estación Agujero Azul".
La programación también incluye contenidos vinculados con las ciencias de la Tierra, el ambiente, la oceanografía, la astronomía y las expediciones científicas en territorios remotos.
Ciencia argentina al alcance de más personas
Desde el CONICET destacaron que el acuerdo busca ampliar la comunicación pública de la ciencia y acercar las investigaciones a nuevas audiencias mediante una plataforma de gran alcance.
Según explicaron, las producciones muestran cómo distintas disciplinas científicas contribuyen a generar conocimiento sobre el país y a mejorar la calidad de vida de la sociedad.
El catálogo seguirá creciendo
La alianza entre el organismo científico y Flow no se limitará a los contenidos ya disponibles.
Las instituciones confirmaron que trabajarán en nuevas producciones audiovisuales y que, de manera progresiva, se incorporarán más documentales y series de CONICET Documental, ampliando la oferta para quienes buscan contenidos educativos y de divulgación científica.
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