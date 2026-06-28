Dos influencers argentinos terminaron presos en Miami durante un partido del Mundial: qué hicieron

El episodio ocurrió durante un partido en Miami. Fueron arrestados en pleno estadio y ahora enfrentan un complicado proceso judicial.

Los reconocidos youtubers fueron detenidos en Estados Unidos durante un partido disputado en Miami.

Lo que parecía ser una jornada más de trabajo en el Mundial 2026 terminó de la peor manera para dos reconocidos youtubers argentinos , que fueron detenidos en Estados Unidos durante un partido disputado en Miami.

Se trata de Beni Mármol y Pato Perrotta , dos creadores de contenido con miles de seguidores en redes sociales, quienes fueron arrestados en el Hard Rock Stadium y ahora enfrentan cargos por un delito grave .

El episodio ocurrió durante el partido entre Colombia y Portugal , una de las citas más convocantes de la Copa del Mundo .

Qué pasó dentro del estadio

De acuerdo con la investigación realizada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Lautaro “Beni” Mármol, de 20 años, y Patricio “Pato” Perrotta, de 26, habrían logrado ingresar al estadio utilizando credenciales correspondientes a un partido anterior.

Según la acusación, ambos habrían sorteado al menos tres controles de seguridad utilizando acreditaciones vencidas para acceder al evento.

El procedimiento derivó en una inmediata intervención de seguridad dentro del estadio.

La explicación que dieron al ser detenidos

Según consta en el acta policial, Mármol aseguró ante las autoridades que es influencer y que estaba intentando ingresar al estadio para transmitir el partido.

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Perrotta, por su parte, explicó que había sido contratado por una empresa de medios para realizar cobertura del evento.

Sin embargo, reconoció que la credencial que portaba correspondía a un encuentro disputado anteriormente.

De qué delito están acusados

Tras ser arrestados, ambos quedaron imputados por el delito de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, una figura contemplada en la legislación del estado de Florida.

Los registros judiciales indican que un juez de Miami-Dade encontró causa probable para sostener la acusación.

Como consecuencia, ambos quedaron detenidos bajo una fianza de 2.500 dólares cada uno.

Quiénes son los argentinos detenidos

Beni Mármol y Pato Perrotta son dos creadores de contenido argentinos que acumulan cientos de miles de seguidores en YouTube y millones de reproducciones en distintas plataformas.

Su contenido suele estar vinculado a viajes, desafíos, entretenimiento y coberturas especiales de eventos masivos.

Esta vez, lo que iba a ser contenido desde el Mundial terminó con un proceso judicial abierto en Estados Unidos.