Chocó contra un camión estacionado y se salvó de milagro: la camioneta quedó destruida

El hecho ocurrió esta mañana. El conductor tiene 24 años y le hicieron test de alcoholemia ¿Cuál fue el resultado?

Un joven de 24 años protagonizó un impactante choque con su camioneta en Cervantes.

Un joven de 24 años protagonizó un violento accidente de tránsito durante la mañana de este sábado en Cervantes , cuando la camioneta Ford F-100 que conducía impactó contra un camión que estaba estacionado sobre calle Hipólito Yrigoyen.

El fuerte choque provocó importantes daños en la camioneta, especialmente en el habitáculo, que quedó prácticamente destruido como consecuencia de la violencia del impacto. La escena generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector.

De acuerdo con la información conocida sobre el siniestro, el joven circulaba a bordo de una Ford F-100 de color bordó cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, terminó chocando contra un camión estacionado .

La magnitud del impacto quedó reflejada en el estado en que terminó la camioneta. La parte delantera y el habitáculo sufrieron daños severos, generando una escena que inicialmente hacía presumir consecuencias mucho más graves.

Tras el accidente, personal policial y de salud de Cervantes se acercó rápidamente hasta el lugar para asistir al conductor, preservar la zona y ordenar la circulación sobre una de las calles de la ciudad.

La camioneta quedó destruida tras el impacto. // Foto: gentileza Somos El Valle

Fue trasladado al hospital

El conductor, fue trasladado de urgencia al hospital, donde recibió las primeras atenciones médicas luego del violento choque registrado durante la mañana.

Según pudo constatar el medio Somos El Valle, el joven fue estabilizado por los profesionales y posteriormente se le realizó el correspondiente control de alcoholemia para determinar si había ingerido bebidas alcohólicas.

El resultado del test fue positivo, un dato que quedó incorporado a las circunstancias que deberán ser consideradas para establecer cómo ocurrió el accidente y cuáles fueron las causas que llevaron al impacto.

El hecho ocurrió esta mañana en Cervantes.

El estado de la camioneta sorprendió a todos

Uno de los aspectos que más llamó la atención después del siniestro fue el estado en que quedó la Ford F-100. Las imágenes posteriores al choque permiten dimensionar la violencia con la que se produjo la colisión.

El habitáculo quedó totalmente destruido, aunque, pese a los daños materiales y a la gravedad de la escena, el conductor logró sobrevivir y las lesiones sufridas fueron consideradas leves.

Investigan las circunstancias del siniestro

Mientras el joven permanecía bajo atención médica, efectivos policiales trabajaron en el sector para asistir en las tareas posteriores al accidente y garantizar la seguridad de quienes transitaban por la zona.

Por el momento, se aguarda que avance la investigación para determinar con precisión cómo se produjo la colisión contra el camión estacionado y establecer qué factores intervinieron en el siniestro.