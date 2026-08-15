Qué pasará con el eucalipto centenario de Kennedy y Alem tras el anuncio del megaproyecto

Tras la incertidumbre de los cipoleños sobre el destino del árbol histórico, la empresa comunicó a LM Cipolletti la decisión.

Los vecinos de Cipolletti comenzaron a preguntarse qué pasará con el eucalipto de Kennedy y Alem tras el mega anuncio.

Tras la presentación oficial de la Aldea Comercial Cipolletti , el proyecto que Carrefour Argentina y Planet Partners impulsan sobre casi cuatro manzanas de Kennedy y Alem , los vecinos comenzaron a preguntarse por el destino de un símbolo particular. En redes sociales, la inquietud se repitió una y otra vez con la misma pregunta.

En ese predio, hoy desolado y con décadas de abandono, permanece un eucalipto centenario que fue escenario de innumerables episodios de la vida local. El árbol vio crecer a Cipolletti desde sus orígenes y se transformó, con el paso del tiempo, en un emblema identitario para buena parte de la comunidad.

Consultada por LM Cipolletti , la desarrolladora Planet Partners despejó cualquier incertidumbre sobre el futuro del ejemplar. "Tenemos conocimiento del árbol centenario y está contemplado desde el inicio del proyecto que se integre al masterplan existente", explicaron desde la empresa responsable del diseño urbanístico del complejo.

El eucalipto se encuentra emplazado en la esquina de Kennedy y Alem.

La firma fue todavía más precisa respecto al tratamiento que recibirá el eucalipto una vez que comience la construcción del predio. "El árbol no se va a tocar ni modificar; la propuesta es conservarlo tal como está e incorporarlo al masterplan, respetando su ubicación existente", sostuvieron desde Planet Partners.

En el render oficial del proyecto, figura el árbol (círculo rojo) en la misma ubicación e integrado al diseño general.

Una historia de protección que se remonta a 2009

El vínculo entre los vecinos y este ejemplar no es reciente. Fue en 2009 cuando un grupo de mujeres preocupadas por preservar ese testigo histórico impulsó una intervención en el sector. La Secretaría de Servicios Públicos realizó entonces trabajos sobre el perímetro del longevo árbol para resguardarlo.

En esa oportunidad se colocaron piedras de voladura traídas especialmente desde Buta Ranquil, además de bancos de madera pensados para quienes quisieran detenerse a descansar bajo su sombra. El predio había pertenecido antes a Carola Idiazarri, una acaudalada viuda que vivía en un chalet emplazado en ese mismo terreno.

Con el correr de las décadas, el terreno fue ocupado por circos, parques, feriantes y ladrilleros, pero el eucalipto permaneció en pie.

A lo largo de los años, otros vecinos también se involucraron activamente en su cuidado. Héctor Lizaso fue quien primero planteó públicamente la necesidad de protegerlo, mientras que Jorge Gavarini lo salvó directamente de la motosierra durante las obras de ampliación de la ex avenida Alem.

En 2009, un grupo de vecinos de Cipolletti decidieron darle protección al eucalipto centenario. Estefania Petrella

El reclamo del colectivo "Salvemos la Alem"

Ya en marzo de este año, el grupo vecinal autoconvocado "Salvemos la Alem" había expresado en redes sociales su propia visión sobre el futuro de ese predio. La agrupación milita desde hace tiempo por la preservación del arbolado urbano y los espacios públicos en distintos puntos de la ciudad.

"Ante tanta masacre indiscriminada de árboles en la ciudad, vecinos de Cipolletti proponen la creación de un gran pulmón verde con árboles, arbustos, césped, riego y luminaria en el predio donado sobre Alem y Kennedy que abrace el eucaliptus centenario de la ciudad", habían publicado entonces.

Un proyecto que también contempla espacio verde

La Aldea Comercial Cipolletti, tal como fue presentada, contempla más de 8.000 metros cuadrados de parque público dentro del predio, además de más de 50 locales entre retail y gastronomía. La inversión total proyectada supera los USD 30 millones entre ambas empresas desarrolladoras.

Con la confirmación de Planet Partners sobre la preservación del eucalipto, el proyecto suma un argumento adicional de cara a la aceptación vecinal. El desafío ahora será que ese compromiso se traduzca en los pliegos técnicos definitivos que deberá aprobar el Concejo Deliberante.