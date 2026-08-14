El hospital local ya realizó 11 trasplantes de córnea este año

El servicio oftalmologico se consolida en Cipolletti siendo el único hospital público de Río Negro que realiza este tipo de trasplantes, garantizando el acceso a pacientes con y sin cobertura médica.

El Hospital ''Dr. Pedro Moguillansky'' de Cipolletti consolida su servicio de trasplante de córneas , que desde su puesta en marcha en 2020, ya realizó 88 intervenciones y alcanzó 11 procedimientos en lo que va del año. Se trata del único hospital público de Río Negro que realiza este tipo de trasplantes, garantizando el acceso a pacientes con y sin cobertura médica.

El Ministerio de Salud de Río Negro destacó la labor del equipo de trasplante de córneas que desde 2020 trabaja en el nosocomio local. Desde el organismo se destaca el servicio como una forma estratégica de garantizar la procuración de tejidos en la región y que, en lo que va del año, ya alcanzó un total de 11 trasplantes de córnea.

La consolidación de este espacio operativo, que cuenta con dos oftalmólogos con especialidad en trasplantes, que permite dar respuesta sanitaria a la población de forma equitativa, garantizando los procedimientos tanto a personas con obra social como a pacientes sin cobertura médica privada, reafirmando el principio de universalidad del sistema público de salud rionegrino.

Desde su creación son 88 las intervenciones realizadas en el hospital público, único en la provincia en el que se realiza este tipo de procedimiento que mejora la calidad de vida de las personas.

Estefania Petrella

Cinco años de un trabajo para destacar

El primer trasplante de córnea en la historia de la provincia de Río Negro se realizó el 17 de marzo de 2021 en el Hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti. Esta cirugía marcó un hito sanitario para la región, ya que evitó que los pacientes locales tuvieran que trasladarse hasta Buenos Aires para recuperar su visión.

La operación fue liderada por los médicos oftalmólogos Natalia Mínguez y Diego Croce y el equipo estuvo integrado por los anestesiólogos Nicolás Herrera y Esteban Cabero, la instrumentadora quirúrgica Inés Zurita y el enfermero Santiago Cayupán. En cuanto a la coordinación institucional, el procedimiento requirió el trabajo conjunto de la guardia médica del INCUCAI, el Banco de Tejido Corneal del Hospital Santa Lucía y la Unidad de Procuración y Trasplante local.

Una nueva técnica permite más órganos disponibles para transplantes

Argentina dio un nuevo paso para ampliar la disponibilidad de órganos destinados a trasplantes. El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) aprobó un protocolo nacional para utilizar la perfusión regional normotérmica en procesos de donación en asistolia controlada.

Esta estrategia permite preservar los órganos después de la muerte “circulatoria” y, al mismo tiempo, evaluar en quirófano si el órgano mantienen condiciones adecuadas para ser implantados. Según afirmó el ministro de salud Mario Lugones “este avance es el resultado del trabajo del Incucai junto con especialistas y equipos de procuración de todas las provincias. Es una innovación médica que se traduce en más oportunidades de vida para los argentinos”.

En la donación en asistolia controlada, el fallecimiento se produce por el cese irreversible de la función circulatoria luego de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Con este sistema de circulación extracorpórea es posible restablecer de manera controlada el flujo sanguíneo y aportar oxígeno a determinadas regiones del cuerpo, manteniendo los órganos a una temperatura cercana a la fisiológica.

El procedimiento no revierte la muerte ni restablece la circulación cerebral: su objetivo es preservar y evaluar los órganos que podrían ser trasplantados.

El nuevo protocolo establece criterios comunes para la utilización de la técnica en todo el país y contempla modalidades: abdominal, torácica y toracoabdominal. La consecuencia es qeue este formato médico amplía la posibilidad de obtener -además de riñones- órganos como hígado, páncreas, corazón y pulmones a partir de donantes en asistolia controlada.

También fija requisitos para la selección de donantes y receptores, las condiciones técnicas, las responsabilidades de los equipos, la capacitación del personal y las medidas destinadas a garantizar la seguridad y trazabilidad del procedimiento.