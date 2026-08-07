Investigan otra denuncia por ejercicio ilegal de la medicina en un hospital

La Justicia investiga el presunto ejercicio ilegal de la medicina en el hospital de la zona tras la denuncia de un médico de la institución.

Un médico denunció irregularidades en el diagnóstico de enfermedades oncológicas en el hospital de Roca.

La Justicia de Río Negro investiga un caso de presunto ejercicio ilegal de la medicina en el hospital Francisco López Lima de General Roca . La causa se inició tras la denuncia realizada por un médico especialista del propio establecimiento de Salud Pública.

Fuentes oficiales confirmaron que el hecho presenta diferencias marcadas con lo ocurrido en abril pasado con una presunta "falsa médica". No obstante, la situación actual será analizada en profundidad para determinar si existen irregularidades notorias en el manejo de muestras de laboratorio de pacientes.

La denuncia fue radicada el 23 de julio por un médico patólogo del hospital. En su presentación, el profesional advirtió que la Dirección del establecimiento avaló, desde noviembre del 2025 hasta la actualidad, la intervención de una bioquímica en procesos de diagnóstico, una tarea prohibida por la legislación vigente para esa profesión.

El caso involucra el procesamiento de pruebas de Papanicolau (PAP). Según los datos recabados, las muestras habrían sido retiradas del ámbito de Salud Pública para ser analizadas en un laboratorio privado fuera de Roca, emitiéndose informes firmados por la profesional no médica.

Un médico de Roca denunció que una profesional "no médica" firmaba diagnósticos tras analizar muestras patológicas.

El marco legal y la advertencia previa

El denunciante remarcó que este accionar vulnera la Ley Provincial 3338, que en su Capítulo I, artículo 24, reserva la tarea de diagnóstico de forma exclusiva a los médicos matriculados.

Las autoridades del hospital López Lima habían sido notificadas sobre esta irregularidad mediante una nota presentada el 14 de julio. En ese documento, el médico enfatizó que “la citología oncológica constituye una práctica altamente especializada, destinada al diagnóstico y prevención del cáncer de cuello uterino y de otras neoplasias ginecológicas”.

Asimismo, la nota advertía que “la interpretación y la emisión del informe diagnóstico tienen consecuencias clínicas de enorme trascendencia, ya que de sus resultados pueden derivarse controles especializados, estudios complementarios, biopsias, procedimientos quirúrgicos, tratamientos oncológicos, radioterapia o quimioterapia”.

Intervención de la Fiscalía e investigación en curso

Ante la falta de cambios, la causa quedó en manos de la Fiscalía 4, a cargo de Celeste Benatti. Funcionarios judiciales se presentaron este jueves en el centro de salud para requerir la documentación sobre la intervención de la bioquímica.

Desde el Poder Judicial informaron a Literal.ar que la medida “no tuvo las características puntuales de un allanamiento, porque las autoridades del hospital pusieron a disposición toda la documentación. Así que ahora empezó un proceso de análisis de toda ese evidencia, para determinar si existe potencialmente un delito para investigar y sobre el cual se puedan atribuir responsabilidades”.

La fiscalía evalúa el proceso de designación de la profesional. Sobre su perfil, se indicó que “no es una profesional recién recibida. Es doctora en bioquímica con una especialización en citología y desde la Dirección del hospital aseguran que hay una resolución del Ministerio que avala su intervención para firmar informes luego de analizar las muestras”.

Desde la parte denunciante remarcaron ante las autoridades judiciales que una resolución de carácter ministerial no puede prevalecer sobre una ley provincial.