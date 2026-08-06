Rodrigo Buteler sorprendió con adopción en vivo y el anuncio de un nuevo espacio deportivo en Cipolletti

El intendente realiza este jueves su programa en vivo por redes sociales. Mirá todas las novedades en esta nota

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , realiza este jueves una nueva edición de su programa de streaming en vivo , una propuesta que busca acercar la gestión municipal a los vecinos con un formato más directo, dinámico y adaptado a las plataformas digitales.

La transmisión se realiza de manera simultánea a través de Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, donde vecinos pueden participar en tiempo real con preguntas, consultas y propuestas.

Con este formato, el municipio apuesta a construir un espacio más cercano con los vecinos, combinando anuncios, participación directa y una nueva forma de comunicar la gestión en tiempos digitales.

Una charla abierta para hablar de Cipo

La iniciativa apunta a generar un espacio de diálogo sin formalidades, donde los vecinos puedan conocer de primera mano las novedades de la gestión, los proyectos en marcha y los desafíos que enfrenta una ciudad en constante crecimiento.

Adopción responsable en vivo

En esta ocasión, Soledad Bustamante, la reconocida referente y colaboradora activa de ''Funpabia'' se acercó para hablar sobre la importancia de ser responsables a la hora de adoptar un animal.

Quienes tengan interés, pueden acercarse hasta las 20 horas en San Martin 337 - donde se lleva a cabo el programa en vivo- y dialogar con la organización para coordinar el proceso de tenencia de los cachorros que hay en el estudio.

El municipio trabaja en el desagote las calles inundadas

Con el fin de facilitar la colaboración entre los habitantes que enfrentan dificultades en el tránsito en los barrios de la ciudad, debido a las lluvias recientes, se ha habilitado un canal de Whatsapp para que se transmitan las solicitudes en tiempo real y así coordinar las labores de los empleados municipales en las zonas más impactadas.

El intendente afirmó que la lluvia '' detonó la ciudad'' y lamentó que la última jornada de lluvia terminó generando pozos donde no los habia. En este sentido, se confirmó que el próximo lunes 10 de agosto, comenzarán cuarto cuadrillas a trabajar en el ''Plan de bacheo''.

Estefania Petrella

El edil confirmó que espera la visita del Gobernador Alberto Weretilnck para el próximo 12 de agosto y así, proceder a la firma del contrato con la empresa que se encargará de la obra de entubado en zona norte. Esto evitará la inundación de barrios del sector.

Se estima que los trabajos arranquen en septiembre del corriente año y finalizarían en un plazo de 12 meses, aproximadamente.

Cipolletti tendrá su propio ''street park''

Uno de los grandes anuncios fue realizado por el Director de Deportes, Leandro Domini, quien confirmó que se está a la espera de la aprobación de la licitación para dar inicio a a construcción de un ''Street Park'' de 1500 metros cuadrados. Estará ubicado en el norte de la ciudad, específicamente en Belgrano y Arenales.

El ''skatepark'' es una pista de patinaje o parque de patinaje por calco de la forma inglesa.La instalación deportiva diseñada específicamente para la práctica del patinaje con el objetivo de dar a los niños, jóvenes y adultos -que practican sus deportes sobre ruedas-, una zona donde realizar trucos o piruetas en condiciones óptimas de terreno y seguridad.