Del comunicado al reel de Instagram: las nuevas estrategias de comunicación de los municipios

Rodrigo Buteler, uno de los intendentes que apuntó a redes sociales, alcanzó los 30 mil seguidores en su cuenta, donde muestra obras y encuentros con vecinos.

La comunicación oficial del Municipio y el intendente Rodrigo Buteler se basa en redes sociales como Instagram, donde tiene miles de seguidores.

Durante muchos años la comunicación institucional fue casi idéntica en todos los municipios. Conferencia de prensa, gacetilla y fotografía oficial eran las formas de mostrar la gestión. Actualmente, las redes sociales son el eje de la comunicación oficial, a tono con el impacto de Instagram , TikTok y otras redes en la vida cotidiana.

Los intendentes se pusieron en "modo selfie", hablando a cámara en primer plano y con mucha presencia en las calles. El cipoleño Rodrigo Buteler es uno de los más activos en redes con una estrategia que, a pesar de algunas chicanas que suelen verse en comentarios por la gran cantidad de videos, le dio resultados.

El intendente de Cipolletti alcanzó los 30.000 seguidores en Instagram , liderando la comunidad digital entre las intendencias de la provincia. En esa red social Buteler publica al menos una fotografía o video al día sobre la gestión de gobierno o la vida social de la ciudad. Se mezclan recorridas por obras, informes de encuentros institucionales y hasta directos en eventos masivos , como los festejos por los triunfos de la Selección Argentina durante el mundial.

"La política municipal cambió de escenario. Hoy las obras públicas siguen siendo el eje de toda gestión, pero ya no alcanza únicamente con realizarlas: también hay que explicarlas, mostrarlas y conversar de forma cotidiana con los vecinos", afirman desde el Ejecutivo de Cipolletti al explicar la estrategia de comunicación.

En este marco, destacaron desde el Municipio que la comunicación dejó de ser un área de apoyo para convertirse en una herramienta directa de gestión. En Cipolletti, el área de comunicación institucional está a cargo de Daniel Salazar. "El vecino ya no espera la obra terminada, quiere seguir el avance y la explicación de porqué se hace", aseguran en el Municipio.

Distintas ciudades, distintos estilos en redes sociales

Un relevamiento sobre el uso de redes sociales oficiales muestra que no existe un único modelo de comunicación, sino que cada ciudad construyó su propia identidad dentro de Río Negro. Si bien los principales municipios se volcaron a las redes sociales, el contenido y el tono son diferentes.

En General Roca, bajo la conducción de María Emilia Soria (44 años), se sostiene una estrategia más tradicional. Allí la agenda política y la gestión conviven con un lenguaje institucional y una comunicación ordenada.

Por su parte, en Bariloche, la gestión de Walter Cortés (63 años) presenta un estilo muy atravesado por la coyuntura política y la fuerte exposición mediática propia de una ciudad con una agenda pública intensa.

En Cipolletti comenzó a consolidarse otro perfil. La gestión del intendente Rodrigo Buteler (41 años) combina gestión, cercanía, producción audiovisual, recorridas barriales, interacción con los vecinos y formatos como el streaming, poco habituales todavía en gobiernos locales.

Del comunicado a la conversación vía redes sociales

Según explicaron desde la gestión municipal, la diferencia más importante no pasa por la cantidad de publicaciones, sino por el objetivo que persigue cada contenido. Mientras algunas gestiones continúan utilizando las redes sociales como una cartelera, otras comenzaron a utilizarlas como espacios de diálogo.

En el caso de Cipolletti, incluso el contexto regional forma parte de esta narrativa. Un ejemplo fue la recorrida realizada por Buteler en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en Punta Colorada. Más allá de la visita institucional, el contenido estuvo orientado a explicar por qué una obra ubicada a cientos de kilómetros también impactará en Cipolletti, vinculando el desarrollo energético con el crecimiento económico, la infraestructura y la planificación urbana local.

La gestión se transformó en contenido

Otra de las transformaciones más visibles tiene que ver con el formato. Durante años la comunicación mostró únicamente el resultado final, pero hoy la gestión también comunica el proceso. Las tareas durante una tormenta como ocurrió en los últimos días, las recorridas por los trabajos en marcha, las reuniones de planificación y los operativos municipales forman parte del relato cotidiano. Según señalaron desde el Municipio, esto acerca el trabajo del Estado a la comunidad.

En el área de Comunicación del Municipio aseguran que aún hay "errores" en las publicaciones oficiales en redes sociales, que aún replican formatos más protocolares. Entre ellos, publicaciones redactadas con un lenguaje excesivamente burocrático, mostrar la inauguración de una obra y omitir el proceso previo o comunicar pensando más en la agenda política que en las preguntas reales de la comunidad.