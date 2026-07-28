Entraron a robar una casa frente a Prefectura, escaparon con valijas y la Policía los atrapó a pocas cuadras

Los sospechosos forzaron el ingreso a una vivienda y huyeron con tres valijas. Un rápido operativo permitió detenerlos y recuperar todo lo robado.

El episodio ocurrió en una casa de calle Elordi, ubicada frente a la sede de Prefectura. Foto: Gentileza.

Dos hombres fueron detenidos en Bariloche luego de protagonizar un robo en una vivienda ubicada a escasos metros de la delegación local de Prefectura Naval Argentina . Los sospechosos habían escapado con tres valijas repletas de pertenencias, pero un operativo policial permitió atraparlos a pocas cuadras y recuperar todos los elementos sustraídos.

El hecho quedó a cargo del fiscal de turno, Gerardo Miranda , quien dispuso el inicio de las actuaciones por el delito de robo .

El episodio ocurrió en una casa de calle Elordi , ubicada frente a la sede de Prefectura.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes violentaron uno de los accesos para ingresar a la vivienda y, una vez en el interior, reunieron distintos objetos personales en tres valijas, con las que emprendieron la fuga.

El intento de escape duró pocas cuadras

Mientras realizaban recorridas preventivas, efectivos de la Comisaría Segunda localizaron a los sospechosos en la intersección de Ruiz Moreno y Elflein.

Al advertir la presencia del patrullero, ambos abandonaron las valijas e intentaron escapar corriendo.

Sin embargo, uno de ellos, de nacionalidad chilena, fue reducido en el lugar, mientras que el segundo fue alcanzado y detenido sobre Elflein al 1000, poniendo fin a la persecución.

Recuperaron todas las pertenencias

Durante el procedimiento, la Policía recuperó la totalidad de los objetos robados.

Entre los elementos secuestrados había anteojos, prendas de vestir y otros efectos personales, que posteriormente fueron restituidos a la víctima en el marco de las actuaciones judiciales.

Con los dos sospechosos detenidos, la investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal para avanzar con la causa por el robo.