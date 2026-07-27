Sin clases por la nieve: Educación confirmó que sigue la suspensión en Bariloche y la Zona Andina

El temporal de nieve forzó la suspensión de las actividades para las clases que se dictan en el turno mañana. Además, rige la Emergencia Climática y piden evitar la circulación.

Sin clases por la mañana: Educación confirmó que sigue la suspensión en zona andina.

Desde la noche del domingo, las intensas nevadas que afectan a la Zona Andina, obligaron a suspender las clases presenciales para este martes 27 de julio en todos los turnos y establecimientos educativos bajo su órbita.

La medida alcanza a Bariloche y Dina Huapi , donde el temporal dificultó la circulación y genera un escenario de riesgo para estudiantes, docentes y personal escolar.

Desde el organismo explicaron que la decisión responde a las dificultades para transitar por rutas, calles y caminos debido a la intensa acumulación de nieve , lo que impide garantizar un traslado seguro hacia los establecimientos educativos.

Se mantiene la Emergencia Climática

La suspensión de clases se da en un contexto de Emergencia Climática declarada por la Municipalidad de Bariloche, que busca reducir al mínimo la circulación de vehículos para facilitar el trabajo de las máquinas viales y de los equipos de emergencia.

Las autoridades solicitaron evitar los desplazamientos que no sean indispensables y reservar las calles para los servicios esenciales mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.

También hicieron recomendaciones para los trabajadores

El Municipio pidió a los empleadores contemplar las dificultades que enfrentan muchos trabajadores para llegar a sus puestos y evitar descuentos o sanciones cuando el traslado resulte imposible por razones de seguridad.

Además, recomendó priorizar el trabajo remoto, flexibilizar los horarios de ingreso y adoptar otras modalidades que permitan disminuir la circulación durante el temporal.

SIARME atendió 30 emergencias en la nieve

En las últimas horas, se han atendido múltiples lesiones por caídas en la vía pública, traumatismos por el uso de trineos y diversos accidentes de tránsito causados por la acumulación de nieve y hielo, incluyendo un siniestro de extrema gravedad. A la par, se ha mantenido la cobertura operativa para otras emergencias médicas habituales que, más allá de la contingencia, requieren atención ininterrumpida.

Dado el estado de las calles y el volumen de incidentes registrados se solicita la máxima colaboración de residentes y turistas.