Mejores salarios vs. aulas vacías: la contundente respuesta de Unter en Río Negro

Un nuevo relevamiento nacional volvió ubicar a Río Negro entre las provincias con mejores salarios docentes del país. Frente a esa información, el gremio docente mantiene un paro por 48 horas.

En junio de 2026, el salario neto de un maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad alcanzó los $1.300.803 y se ubicó en el 4° lugar del país, detrás de Neuquén , Santa Fe y Tierra del Fuego .

El gobierno provincial, dio a conocer esta información ratificando la tendencia sostenida, incluso en escenarios económicos muy distintos.

Pese a estos números, los trabajadores docentes nucleados en Unter , se encuentran atravesando un paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales y respuestas a una serie de demandas laborales que, según el gremio, continúan sin resolución. La medida impacta en el normal dictado de clases en establecimientos educativos de toda la provincia.

Unter está con medidas de fuerza que afecta el normal funcionamiento de escuelas de todos los niveles.

Uno de los items de reclamo del gremio es el estado de las condiciones de los establecimientos educativos respecto de problemas cloacales y/o edilicios.

Docentes reclaman ser recibidos por autoridades provinciales

Esta lunes, trabajadores de la educación se acercaron a entregar una denuncia penal a la ministra de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Patricia Campos, por incumplimiento de su deber como funcionaria pública. En el video publicado, expresan no haber sido contactados para destrabar este conflicto que mantiene en vilo a los estudiantes y familias rionegrinas.

Unter llevará su reclamo a la Ruta Chica

El conflicto entre los docente y el Gobierno de Río Negro sumará este martes una nueva protesta en el Alto Valle. El gremio realizará una volanteada en el sector del Puente 83, sobre la Ruta Chica, entre Cipolletti y Fernández Oro.

La actividad está prevista para las 11 de la mañana y forma parte del plan de lucha definido por el sindicato para reclamar respuestas a una serie de demandas que, según sostienen, continúan sin ser atendidas por el Ejecutivo provincial.

Río Negro aplicará descuentos a docentes que adhieran al paro

El conflicto entre el Gobierno provincial y el gremio docente Unter suma un nuevo capítulo con el anuncio de descuentos salariales para quienes adhieran al paro de 48 horas previsto para el lunes 27 y martes 28 de julio.

El gobernador Alberto Weretilneck ratificó que se aplicarán descuentos a los docentes que no presten servicios durante las jornadas de protesta. La medida alcanza a quienes se sumen al paro convocado por el gremio en toda la provincia.

Bariloche se cubrió de nieve en un momento esperado de la temporada.

Temporal de nieve en Río Negro: suspendieron las clases y hay cortes preventivos

Ante las condiciones climáticas de las últimas horas y la imposibilidad de garantizar un traslado seguro para el transporte escolar, el Gobierno provincial confirmó la suspensión total de las clases para este lunes 27 de julio en Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu, Corralito y Ñirihuau, en la previa al regreso del receso invernal.

En tanto, durante la tarde del domingo, el Consejo Escolar Zona Andina extendió la medida a Bariloche y Dina Huapi, por lo que tampoco se dictarán clases presenciales en ninguno de los turnos.

Mientras tanto, en Bariloche, personal de Protección Civil y de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte desplegó retenes y cortes preventivos en las calles con mayores pendientes y en los sectores donde la presencia de hielo representa un riesgo para la circulación. Desde el municipio aclararon que las restricciones son dinámicas y podrían ampliarse si las condiciones meteorológicas continúan deteriorándose.