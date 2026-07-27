El tiempo no da tregua en Cipolletti: el pronóstico extendido anticipa lluvias

La AIC pronostica más precipitaciones y frío en Cipolletti. El panorama no favorece la normalización de las calles anegadas tras el temporal.

La situación vial y urbana en Cipolletti continúa siendo compleja tras las intensas lluvias registradas el domingo 26 de julio , las cuales provocaron anegamientos en diversas calles de la ciudad. De acuerdo con el informe extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , las condiciones meteorológicas de los próximos días no serán favorables para la evaporación ni para la normalización del escurrimiento del agua.

Para el lunes 27 de julio , se prevé una jornada parcialmente nublada durante el día con una temperatura máxima de 17 °C . Los vientos soplarán del sector oeste a 31 km/h , con ráfagas que alcanzarán los 45 km/h . Hacia la noche, el cielo se cubrirá por completo, la temperatura descenderá a 3 °C y el viento rotará al este a 23 km/h con ráfagas de 39 km/h .

El martes 28 de julio se mantendrá el cielo cubierto en horas de la tarde con una máxima de 15 °C , acompañado de vientos del este a 26 km/h y ráfagas de 46 km/h . Durante la noche se espera un leve despeje con cielo parcialmente nublado, aunque la mínima caerá a 0 °C .

Estefania Petrella

El regreso de las lluvias a mitad de semana

El cuadro de inestabilidad se profundizará a partir del miércoles 29 de julio. Tras una tarde cubierta con máxima de 12 °C y vientos del sudoeste a 22 km/h, la noche traerá el regreso de lluvias y chaparrones aislados, acompañados por una mínima de 2 °C y vientos del este a 16 km/h.

Las precipitaciones se sostendrán durante el jueves 30 de julio. El reporte de la AIC indica lluvias y chaparrones aislados durante el día, con una temperatura máxima que apenas llegará a los 7 °C y vientos del este a 27 km/h (ráfagas de 39 km/h). Por la noche, el cielo continuará cubierto, el termómetro marcará 0 °C y las ráfagas del sudeste rondarán los 39 km/h.

Temperaturas bajas y más humedad para iniciar agosto

El viernes 31 de julio se presentará predominantemente cubierto en Cipolletti, con una máxima de 8 °C por la tarde y 1 °C durante la noche. Los vientos serán suaves del sudeste, con ráfagas máximas de 30 km/h durante el día.

Finalmente, el sábado 1 de agosto mostrará una máxima de 11 °C durante el día con cielo cubierto. Sin embargo, para la noche se prevé el retorno de lluvias débiles y dispersas, con una temperatura mínima de 2 °C y vientos leves del este. Este panorama de persistente humedad y bajas temperaturas complica los trabajos de drenaje y posterga la recuperación de las arterias más afectadas en la comuna.