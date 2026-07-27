El tiempo no da tregua en Cipolletti: el pronóstico extendido anticipa lluvias
La AIC pronostica más precipitaciones y frío en Cipolletti. El panorama no favorece la normalización de las calles anegadas tras el temporal.
La situación vial y urbana en Cipolletti continúa siendo compleja tras las intensas lluvias registradas el domingo 26 de julio, las cuales provocaron anegamientos en diversas calles de la ciudad. De acuerdo con el informe extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las condiciones meteorológicas de los próximos días no serán favorables para la evaporación ni para la normalización del escurrimiento del agua.
Para el lunes 27 de julio, se prevé una jornada parcialmente nublada durante el día con una temperatura máxima de 17 °C. Los vientos soplarán del sector oeste a 31 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 45 km/h. Hacia la noche, el cielo se cubrirá por completo, la temperatura descenderá a 3 °C y el viento rotará al este a 23 km/h con ráfagas de 39 km/h.
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El martes 28 de julio se mantendrá el cielo cubierto en horas de la tarde con una máxima de 15 °C, acompañado de vientos del este a 26 km/h y ráfagas de 46 km/h. Durante la noche se espera un leve despeje con cielo parcialmente nublado, aunque la mínima caerá a 0 °C.
El regreso de las lluvias a mitad de semana
El cuadro de inestabilidad se profundizará a partir del miércoles 29 de julio. Tras una tarde cubierta con máxima de 12 °C y vientos del sudoeste a 22 km/h, la noche traerá el regreso de lluvias y chaparrones aislados, acompañados por una mínima de 2 °C y vientos del este a 16 km/h.
Las precipitaciones se sostendrán durante el jueves 30 de julio. El reporte de la AIC indica lluvias y chaparrones aislados durante el día, con una temperatura máxima que apenas llegará a los 7 °C y vientos del este a 27 km/h (ráfagas de 39 km/h). Por la noche, el cielo continuará cubierto, el termómetro marcará 0 °C y las ráfagas del sudeste rondarán los 39 km/h.
Temperaturas bajas y más humedad para iniciar agosto
El viernes 31 de julio se presentará predominantemente cubierto en Cipolletti, con una máxima de 8 °C por la tarde y 1 °C durante la noche. Los vientos serán suaves del sudeste, con ráfagas máximas de 30 km/h durante el día.
Finalmente, el sábado 1 de agosto mostrará una máxima de 11 °C durante el día con cielo cubierto. Sin embargo, para la noche se prevé el retorno de lluvias débiles y dispersas, con una temperatura mínima de 2 °C y vientos leves del este. Este panorama de persistente humedad y bajas temperaturas complica los trabajos de drenaje y posterga la recuperación de las arterias más afectadas en la comuna.
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